Посилення санкцій США проти Росії може змусити іноземних інвесторів відмовитися від російських бондів
Дивися повний текст Російський рубль опинився під загрозою через санкції США.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 14:11
Російський рубль опинився під загрозою через санкції США
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російський рубль опинився під загрозою через санкції США.
Додано: Чет 01 лют, 2018 14:12
Ну и отлично, жду не дождусь, очень хочется прикупить на часть портфеля а то в 2014-2015 когда рубли в моменте обваливался до 80-90 руб. за доллар, а ММВБ до 1100-1200, а РТС до 700 вместо того что бы прикупить дешевых активов в РФ я дурачок их бойкотировал, даже в магазинах не покупал российское, а Порошенко в это же время стриг купоны на Рошене в РФ и заводики которого до сихпор работают в том числе в Крыму и ремонтируют в том числе боевые корабли РФ
при этом когда я писал о этом, порохоботы и тролли с ботами минстеця меня обвиняли в зависти "успешному" бизнесмену и что ни что не мешает иметь активы в РФ, сейчас я поумнел, спасибо порохоботам но когда рубль 56-57 и ММВБ 2300, а РТС под 1300 пунктов, покупать мне как то совсем не комильфо, хотя по мультикам активы на ММВБ и РТС все равно дешевле чем активы на Украинских биржах, так что очень жду падения на биржах и девала в РФ, надеюсь затариться на часть портфеля на долгосрок по выгодным ценам.
А вообще, если серьезно рассматривать и прогнозировать ситуацию, то отказ от бондов РФ не станет для РФ сильным ударом на мое мнение, гос долг минимален и на порядок меньше чем у Украины, а частный долг если они не смогут перекредитоваться-так это проблемы тех кто им давал, а не проблемы государства РФ, при этом ЗВР РФ хватит что бы выплатить гос долг и частный долг, но отдавать частный долг за счет ЗВР глупо, так что проблемы индейцев-тех иностранцам кто давал частным компаниям в долг по бондам, шерифа-государство РФ, не должны волновать, кроме того у РФ есть огромный резерв внутренних заимствований, начнут частные компании и государство занимать у населения под те же 5-8 % в СКВ что берут на бонды у иностранцев, думаю население под такие ставки выймет СКВ из под матраса которые они заныкали туда при практически нулевых ставках по вкладам в СКВ которые дают банки РФ.
Серьезным ударом по экономике РФ могло бы стать единственное- это комплекс экономических мер, отключение от свифт с одновременным полным отказом всеми странами от покупки их газа/нефти/угля/метал, с одновременным кратным падением цен на мировом рынке на эти товары (что бы сделать контрабанду и схемы обхода санкций нерентабельными), что представляется мне на данном этапе абсолютно нереальным.
Востаннє редагувалось Михалыч в Чет 01 лют, 2018 14:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 лют, 2018 14:53
Re: Російський рубль опинився під загрозою через санкції США
какой-то слишком топорный вброс
Как сообщает программа Первого национального и Радио Свобода "Схемы", украинское предприятие зарегистрировали как собственность России 19 марта 2015 года под названием "Государственное унитарное предприятие "Севастопольский морской завод".
а рублик пусть падает, это к добру.
Додано: Чет 01 лют, 2018 14:59
Re: Російський рубль опинився під загрозою через санкції США
Додано: Чет 01 лют, 2018 15:06
Re: Російський рубль опинився під загрозою через санкції США
Я смотрю россияне вообще уже офигели там - имеют наглость забирать свои деньги.
"Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в массовом порядке подает в суд на клиентов кредитных учреждений, успевших забрать вклады незадолго до объявления банков банкротами. Организация требует от граждан вернуть свои же деньги, так как они якобы выведены незаконно."
забавный трешачок. я вот например хранил когда-то деньги в VAB, но когда там запахло жареным, успел аккуратно все перебросить в Приват. Я бы конечно сильно ох.. , если бы за это на меня подали в суд. Хвала Создателю что я живу не в России.
Додано: Чет 01 лют, 2018 15:26
Та и у нас таких полно, пойдите на банковские ветки банков банкротов этого форума и почитайте сколько народу жалуется на это, требуют вернуть и вообще не отдают даже двести тыщЬ, потому как ФГВФЛ не нравится то якобы разбивка вкладов перед банкротством, то что у них есть сомнения в источнике денег, то что он открыт через ИБ, он открыт в не рабочее время или вечернюю кассу или перед введением временной администрации и .т.д., так что не надо лохматить бабушку, такого Г.... случаев полно всюду и суды Украинские тоже не сильно помогают в таких случаях вкладчикам
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:30
В общем опять все прекрасно, опять победа и всех переиграли.
Непонятно только, почему при таком замечательном раскладе население РФ продолжает нищать, экономика продолжает падать, да еще и умудрились просрать триллион рублей из фонда.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:40
Если сравнивать РФ и Украину, то все познается в сравнение, ЗВР они не просрали и МВФ и прочие спонсоры в них не вливали куеву тучу ярдов как в Украину, а фонд благосостояния выполнил свою функцию, в период спада цен на нефть/газ поддержали за счет фонда экономику/бюджет как и задумалось при создании фонда, пока толстый схуднет, худой сдохнет, да и мне уже пофиг на лохторат/население, хуже ему или лучше, пусть сам включает свой мозг и о себе думает, а в плане инвестиций мне лично если упадет рубль в два раза будет очень хорошо, а лучше в три раза, а вот если упадет гривна, то мне лучше не станет, потому как покупать украинские активы я все равно не буду, потому как даже при таком падение они по сравнению с активами в РФ по мультикам будут все равно дорогими даже если рубли не упадет, а гривна рухнет в пару раз.
Среднее P/E торгуемых на украинских биржах украинских акций порядка 20, а торгуемых на российских биржах, российских акций в три раза меньше, поэтому для меня ответ очевиден, риски примерно одинаковые и даже на рынке РФ на мое мнение меньше, а P/E в три раза меньше у них благодаря страшилкам и истерии устроенной в мире, так что я как наш президент стал к этому относиться, это просто бизнес-ничего личного, если будет выгодно там поиметь активы, я это сделаю будет выгодно в Украине, сделаю и это, но пока я даже не представляю что должно произойти с экономикой Украины, что бы я купил украинские активы, потому как должно произойти для этого в Украине что то из области фантастики.
P.S. если рубль рухнет в 2-3 раза я прибегу на ММВБ и РТС тариться на часть портфеля своих скромных инвестиций/сбережений, пусть россияне и нервные иностранцы продают акции, тогда еще и их цена на ММВБ и РТС упадет, мне еще выгодней будет. Как то так я думаю и плевать мне на российский лохторат и как он там поживает при этом, пусть сами о себе думают + у них есть свое руководство страны, вот пусть оно о них и думают, а я буду просчитывать свои риски и возможную прибыль/убыток и не более, Порошенко и порохоботы меня научили-ничего личного, только бизнес.
Востаннє редагувалось Михалыч в Чет 01 лют, 2018 19:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 лют, 2018 19:12
Re: Російський рубль опинився під загрозою через санкції США
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