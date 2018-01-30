Російський рубль опинився під загрозою через санкції США

Додано: Чет 01 лют, 2018 18:40

Sommer написав: Михалыч написав: Ну и отлично, жду не дождусь, очень хочется прикупить на часть портфеля Ну и отлично, жду не дождусь, очень хочется прикупить на часть портфеля



В общем опять все прекрасно, опять победа и всех переиграли.



Непонятно только, почему при таком замечательном раскладе население РФ продолжает нищать, экономика продолжает падать, да еще и умудрились просрать триллион рублей из фонда. В общем опять все прекрасно, опять победа и всех переиграли.Непонятно только, почему при таком замечательном раскладе население РФ продолжает нищать, экономика продолжает падать, да еще и умудрились просрать триллион рублей из фонда.

Если сравнивать РФ и Украину, то все познается в сравнение, ЗВР они не просрали и МВФ и прочие спонсоры в них не вливали куеву тучу ярдов как в Украину, а фонд благосостояния выполнил свою функцию, в период спада цен на нефть/газ поддержали за счет фонда экономику/бюджет как и задумалось при создании фонда, пока толстый схуднет, худой сдохнет, да и мне уже пофиг на лохторат/население, хуже ему или лучше, пусть сам включает свой мозг и о себе думает, а в плане инвестиций мне лично если упадет рубль в два раза будет очень хорошо, а лучше в три раза, а вот если упадет гривна, то мне лучше не станет, потому как покупать украинские активы я все равно не буду, потому как даже при таком падение они по сравнению с активами в РФ по мультикам будут все равно дорогими даже если рубли не упадет, а гривна рухнет в пару раз.Среднее P/E торгуемых на украинских биржах украинских акций порядка 20, а торгуемых на российских биржах, российских акций в три раза меньше, поэтому для меня ответ очевиден, риски примерно одинаковые и даже на рынке РФ на мое мнение меньше, а P/E в три раза меньше у них благодаря страшилкам и истерии устроенной в мире, так что я как наш президент стал к этому относиться, это просто бизнес-ничего личного, если будет выгодно там поиметь активы, я это сделаюбудет выгодно в Украине, сделаю и это, но пока я даже не представляю что должно произойти с экономикой Украины, что бы я купил украинские активы, потому как должно произойти для этого в Украине что то из области фантастики.P.S. если рубль рухнет в 2-3 раза я прибегу на ММВБ и РТС тариться на часть портфеля своих скромных инвестиций/сбережений, пусть россияне и нервные иностранцы продают акции, тогда еще и их цена на ММВБ и РТС упадет, мне еще выгодней будет. Как то так я думаю и плевать мне на российский лохторат и как он там поживает при этом, пусть сами о себе думают + у них есть свое руководство страны, вот пусть оно о них и думают, а я буду просчитывать свои риски и возможную прибыль/убыток и не более, Порошенко и порохоботы меня научили-ничего личного, только бизнес.