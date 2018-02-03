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Російський рубль опинився під
загрозою через санкції США

Російський рубль опинився під загрозою через санкції США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:09

  Михалыч написав: они пишут, что Moody's заявило, что даже в случае введения санкций против РФ аналогичных тем которые разрушительно повлияли на способность Венесуэлы платить по своим долгам, они все равно будут рассматривать вопрос о дальнейшем повышение рейтинга РФ и возможности присвоения РФ инвестиционного рейтинга


Ну с ума сойти. Тут радуются, что Moody's сможет (может быть) присвоить экономике РФ (якобы сверхдержавы) статус выше "мусорного"?

Даа, это победа, однозначно, путин-всех-переиграл.

я действительно хочу кратного девала и падения индексов РФ, ничего личного-только бизнес


Похвальное желание, похвальное.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 00:00

Re: Російський рубль опинився під загрозою через санкції США

  Sommer написав:Похвальное желание, похвальное.


Желание только одно, заработать, в Украине я оцениваю, что это невозможно сделать, даже если гривна и активы обвалятся в пару раз, а вот если в РФ, то я вижу такие возможности, ничего личного-только бизнес, спасибо гаранту и Прохоботам, что объяснили мне в свое время, вести бизнес в РФ это удел успешных людей, вот только до меня долго доходило и я пропустил момент в 2014-2015 когда на РФ можно было хорошо заработать, я надеюсь если будут серьезные санкции и падение рубля и индексов, урвать с РФ жирный куш, ничего личного-только бизнес как учит гарант и Порохоботы.

P.S. может мне начать писать статьи не только для Блумберга но и для Украинских СМИ :mrgreen: а то они они только сейчас раздуплились и начали копипастить то, что написал Блумберг со ссылкой на статью в Блумберге на которую я дал шесть часов назад на этом форуме :mrgreen: диванный инвестор-аналитик самоучка за старым ноутом скорей соображает чем их штатные писаки и аналитики на зарплате :mrgreen:

https://www.unian.ua/world/2380312-rizi ... osiji.html
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 00:33

Re: Російський рубль опинився під загрозою через санкції США

Все закрываю тему, мне было немного интересно тролли и Порохоботы хоть чуть чуть умеют включать мозг и имеют хоть какое то понимание процессов в экономике и экономических индекаторах, поэтому я специально допустил был грубую ошибку в одном из своих предыдущих сообщений на ветке когда написал
P.S. и Блумберг в своей статье привели так же как и я график CDS РФ, только они взяли 10 летки, а я брал пятилетки.

так вот если бы они перешли по ссылке что я дал и посмотрели, то увидели, что Блумберг привел не график 10 леток CDS РФ, а график доходности 10 летних облигаций РФ, доходность по которым упала, тоже хороший показатель оценки инвесторами положения в экономике РФ и возможного влияния санкций в том числе на долг и курс, но им это не интересно походу, ни один человек не указал на эту ошибку, похоже у прохоботов и троллей минстеця одна задача, навешивать ярлыки, петь как все плохо в рашке-парашке, и им даже не удосужились дать методички или нанять людей хоть с элементарным экономическими знаниями/образованием, это все таки финансовый форум, а не на лавочке бабки сплетни перетирают :oops: Все, за сим иду спать, всем Спокойной Ночи :)
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:52

  Михалыч написав:Все закрываю тему, мне было немного интересно тролли и Порохоботы хоть чуть чуть умеют включать мозг и имеют хоть какое то понимание процессов в экономике и экономических индекаторах, поэтому я специально допустил был грубую ошибку в одном из своих предыдущих сообщений на ветке когда написал


С ума сойти, мы еще тебе ошибки править должны?

Скажи, а такое количество грамматических ошибок ты тоже "специально" допустил? :mrgreen:
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 08:45

:o
  Sommer написав:
  Михалыч написав:Все закрываю тему, мне было немного интересно тролли и Порохоботы хоть чуть чуть умеют включать мозг и имеют хоть какое то понимание процессов в экономике и экономических индекаторах, поэтому я специально допустил был грубую ошибку в одном из своих предыдущих сообщений на ветке когда написал


С ума сойти, мы еще тебе ошибки править должны?

Скажи, а такое количество грамматических ошибок ты тоже "специально" допустил? :mrgreen:


КонеЧно, это последний пункт в методичке порохоботов и троллей, если совсем нет аргументов, доепись до орфографии, им тоже кушать надо, пусть отрабатывают свою пайку, жалко их, а то им работодатель не заплатит :wink:

P.S. т.е. Вы признаете, что Вы тролль/порохобот, поздравляю Вас каминг-аут совершили :mrgreen:
Михалыч
 
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  #<1 ... 6789
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