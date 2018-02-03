Російський рубль опинився під загрозою через санкції США

Додано: Суб 03 лют, 2018 00:00

Sommer написав: Похвальное желание, похвальное. Похвальное желание, похвальное.

Желание только одно, заработать, в Украине я оцениваю, что это невозможно сделать, даже если гривна и активы обвалятся в пару раз, а вот если в РФ, то я вижу такие возможности, ничего личного-только бизнес, спасибо гаранту и Прохоботам, что объяснили мне в свое время, вести бизнес в РФ это удел успешных людей, вот только до меня долго доходило и я пропустил момент в 2014-2015 когда на РФ можно было хорошо заработать, я надеюсь если будут серьезные санкции и падение рубля и индексов, урвать с РФ жирный куш, ничего личного-только бизнес как учит гарант и Порохоботы.P.S. может мне начать писать статьи не только для Блумберга но и для Украинских СМИа то они они только сейчас раздуплились и начали копипастить то, что написал Блумберг со ссылкой на статью в Блумберге на которую я дал шесть часов назад на этом форумедиванный инвестор-аналитик самоучка за старым ноутом скорей соображает чем их штатные писаки и аналитики на зарплате