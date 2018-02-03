Російський рубль опинився під загрозою через санкції США
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Михалыч написав: они пишут, что Moody's заявило, что даже в случае введения санкций против РФ аналогичных тем которые разрушительно повлияли на способность Венесуэлы платить по своим долгам, они все равно будут рассматривать вопрос о дальнейшем повышение рейтинга РФ и возможности присвоения РФ инвестиционного рейтинга
Ну с ума сойти. Тут радуются, что Moody's сможет (может быть) присвоить экономике РФ (якобы сверхдержавы) статус выше "мусорного"?
Даа, это победа, однозначно, путин-всех-переиграл.
я действительно хочу кратного девала и падения индексов РФ, ничего личного-только бизнес
Желание только одно, заработать, в Украине я оцениваю, что это невозможно сделать, даже если гривна и активы обвалятся в пару раз, а вот если в РФ, то я вижу такие возможности, ничего личного-только бизнес, спасибо гаранту и Прохоботам, что объяснили мне в свое время, вести бизнес в РФ это удел успешных людей, вот только до меня долго доходило и я пропустил момент в 2014-2015 когда на РФ можно было хорошо заработать, я надеюсь если будут серьезные санкции и падение рубля и индексов, урвать с РФ жирный куш, ничего личного-только бизнес как учит гарант и Порохоботы.
P.S. может мне начать писать статьи не только для Блумберга но и для Украинских СМИ а то они они только сейчас раздуплились и начали копипастить то, что написал Блумберг со ссылкой на статью в Блумберге на которую я дал шесть часов назад на этом форуме диванный инвестор-аналитик самоучка за старым ноутом скорей соображает чем их штатные писаки и аналитики на зарплате
Все закрываю тему, мне было немного интересно тролли и Порохоботы хоть чуть чуть умеют включать мозг и имеют хоть какое то понимание процессов в экономике и экономических индекаторах, поэтому я специально допустил был грубую ошибку в одном из своих предыдущих сообщений на ветке когда написал
P.S. и Блумберг в своей статье привели так же как и я график CDS РФ, только они взяли 10 летки, а я брал пятилетки.
так вот если бы они перешли по ссылке что я дал и посмотрели, то увидели, что Блумберг привел не график 10 леток CDS РФ, а график доходности 10 летних облигаций РФ, доходность по которым упала, тоже хороший показатель оценки инвесторами положения в экономике РФ и возможного влияния санкций в том числе на долг и курс, но им это не интересно походу, ни один человек не указал на эту ошибку, похоже у прохоботов и троллей минстеця одна задача, навешивать ярлыки, петь как все плохо в рашке-парашке, и им даже не удосужились дать методички или нанять людей хоть с элементарным экономическими знаниями/образованием, это все таки финансовый форум, а не на лавочке бабки сплетни перетирают Все, за сим иду спать, всем Спокойной Ночи
Михалыч написав:Все закрываю тему, мне было немного интересно тролли и Порохоботы хоть чуть чуть умеют включать мозг и имеют хоть какое то понимание процессов в экономике и экономических индекаторах, поэтому я специально допустил был грубую ошибку в одном из своих предыдущих сообщений на ветке когда написал
С ума сойти, мы еще тебе ошибки править должны?
Скажи, а такое количество грамматических ошибок ты тоже "специально" допустил?
Михалыч написав:Все закрываю тему, мне было немного интересно тролли и Порохоботы хоть чуть чуть умеют включать мозг и имеют хоть какое то понимание процессов в экономике и экономических индекаторах, поэтому я специально допустил был грубую ошибку в одном из своих предыдущих сообщений на ветке когда написал
С ума сойти, мы еще тебе ошибки править должны?
Скажи, а такое количество грамматических ошибок ты тоже "специально" допустил?
КонеЧно, это последний пункт в методичке порохоботов и троллей, если совсем нет аргументов, доепись до орфографии, им тоже кушать надо, пусть отрабатывают свою пайку, жалко их, а то им работодатель не заплатит
P.S. т.е. Вы признаете, что Вы тролль/порохобот, поздравляю Вас каминг-аут совершили