Про це повідомив enkorr.
Дивися повний текст Великий міжнародний трейдер почав поставки газу в Україну.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 14:27
Великий міжнародний трейдер почав поставки газу в Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Великий міжнародний трейдер почав поставки газу в Україну.
Додано: Чет 01 лют, 2018 14:27
Те що цей трейдер постачає газ через угорський кордон - брехня. Газотранспортна система України може працювати лише в двох режимах аверс або реверс. Тобто, якщо Газпром качає газ через Україну в Європу, то закачати газ з Європи неможливо. Для цього потрібно зупинити прокачку газу з Росії в Європу та перекрити вентель на східному кордоні. По факту ми споживаємо російський газ, а розраховуємося за нього з європейськими компаніями з відповідними накрутками. Схоже і цей швейцарський посередник буде на нас заробляти.
Додано: Чет 01 лют, 2018 14:35
Re: Великий міжнародний трейдер почав поставки газу в Україн
Це газ для приватної структури, а не для Вас. Навіть Міллер сказав, що в США приплив не російський газ, хоч молекули в ньому російські.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 01 лют, 2018 15:12
khov, не розповідайте дурниць. Для постачання газу з ЄС діють окремі інтерконектори. Зі Словаччини - Будінце, з Угорщини - Берегдароц, з Польщі - Германовичі. Всюди - окрема труба і окрема газовимірювальна станція. І ніякої прокачки газу з Росії зупиняти не треба. А щодо "на нас заробляють" - конкретно на вас може заробити хіба що психіатр.
Додано: Чет 01 лют, 2018 17:15
интересно посмотреть кто собственники этого трейдера. когда-то швейцарская компания Росукрэнерго уже поставляла газ в Украину...
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:30
Навіть несумніваюсь, що кінцевий власник ції компанії, або Ахметов, або Порох.
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