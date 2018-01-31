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Великий міжнародний трейдер
почав поставки газу в Україну

Великий міжнародний трейдер почав поставки газу в Україну
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 14:27

Великий міжнародний трейдер почав поставки газу в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив enkorr.

Дивися повний текст Великий міжнародний трейдер почав поставки газу в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 14:27

Те що цей трейдер постачає газ через угорський кордон - брехня. Газотранспортна система України може працювати лише в двох режимах аверс або реверс. Тобто, якщо Газпром качає газ через Україну в Європу, то закачати газ з Європи неможливо. Для цього потрібно зупинити прокачку газу з Росії в Європу та перекрити вентель на східному кордоні. По факту ми споживаємо російський газ, а розраховуємося за нього з європейськими компаніями з відповідними накрутками. Схоже і цей швейцарський посередник буде на нас заробляти.
khov
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 14:35

Re: Великий міжнародний трейдер почав поставки газу в Україн

  khov написав:По факту ми споживаємо російський газ, а розраховуємося за нього з європейськими компаніями з відповідними накрутками. Схоже і цей швейцарський посередник буде на нас заробляти.

Це газ для приватної структури, а не для Вас. Навіть Міллер сказав, що в США приплив не російський газ, хоч молекули в ньому російські. :)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 15:12

khov, не розповідайте дурниць. Для постачання газу з ЄС діють окремі інтерконектори. Зі Словаччини - Будінце, з Угорщини - Берегдароц, з Польщі - Германовичі. Всюди - окрема труба і окрема газовимірювальна станція. І ніякої прокачки газу з Росії зупиняти не треба. А щодо "на нас заробляють" - конкретно на вас може заробити хіба що психіатр.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:15

интересно посмотреть кто собственники этого трейдера. когда-то швейцарская компания Росукрэнерго уже поставляла газ в Украину...
Тракторист
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Навіть несумніваюсь, що кінцевий власник ції компанії, або Ахметов, або Порох.
Ikiten
 
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