Ціни на нафту еталонних марок прискорили зростання в четвер після того, як аналітики банку Goldman Sachs значно поліпшили прогноз для світового нафтового ринку.
Дивися повний текст Нафта дорожчає на оптимістичному прогнозі від Goldman Sachs.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 14:47
Нафта дорожчає на оптимістичному прогнозі від Goldman Sachs
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафта дорожчає на оптимістичному прогнозі від Goldman Sachs.
Додано: Чет 01 лют, 2018 14:58
Re: Нафта дорожчає на оптимістичному прогнозі від Goldman Sa
Сланець не міг включитись через морози, навіть спад був. Вже почали збільшувати видобуток.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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