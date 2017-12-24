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Нафта дорожчає на оптимістичному
прогнозі від Goldman Sachs

Нафта дорожчає на оптимістичному прогнозі від Goldman Sachs
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 14:47

Нафта дорожчає на оптимістичному прогнозі від Goldman Sachs

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту еталонних марок прискорили зростання в четвер після того, як аналітики банку Goldman Sachs значно поліпшили прогноз для світового нафтового ринку.

Дивися повний текст Нафта дорожчає на оптимістичному прогнозі від Goldman Sachs.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 14:47

Это краткосрочный тренд, скоро опять вниз
ujkjdobyf
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 14:58

Re: Нафта дорожчає на оптимістичному прогнозі від Goldman Sa

Сланець не міг включитись через морози, навіть спад був. Вже почали збільшувати видобуток.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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