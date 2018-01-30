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«Альфа» хоче покарати
шахраїв «Компанії Рона»

«Альфа» хоче покарати шахраїв «Компанії Рона»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 14:57

«Альфа» хоче покарати шахраїв «Компанії Рона»

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив генеральний менеджер Альфа-Банку, майбутній голова правління Укрсоцбанку Іван Світек.

Дивися повний текст «Альфа» хоче покарати шахраїв «Компанії Рона».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 14:57

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