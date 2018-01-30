RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ще одне українське місто
відключили від газу

Ще одне українське місто відключили від газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 15:58

Ще одне українське місто відключили від газу

Пропонуємо до обговорення:
Місто Сміла Черкаської області, в якому проживає понад 68 тисяч осіб, залишилося без опалення. Про це повідомляє місцева міськрада. Всі котельні міста відключили від газу за вказівкою ПАТ "Черкасигаз".

Дивися повний текст Ще одне українське місто відключили від газу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79761
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 15:58

"Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой" (с)
papazina
 
Повідомлень: 532
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 16:46

Очередная перемога. Но вот как себя должны вести те кто исправно платил за газ/отопление, но им среди зимы подложили такую свинью?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
Повідомлень: 1590
З нами з: 06.01.16
Подякував: 2287 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:12

посте того как два украинских города с суммарным населением более 100 тыс. человек отключены от газоснабжения премьер-министр и глава нафтогаза должны уйти в отставку если у них есть хоть капля совести...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3152
З нами з: 06.08.08
Подякував: 158 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:21

  RomanTik написав:Как себя должны вести те кто исправно платил за газ/отопление, но им среди зимы подложили такую свинью?

Пускай покупают газ на рынке газа.
Абонплату за отстутствующий газ уже ввели?
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1394
З нами з: 08.10.15
Подякував: 362 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:10

Позавчера один город (30 тысяч жителей)отключили, сегодня второй (70 тысяч)...
Дети, старики, больницы....
Зато повод Гросе и Пете выступить об экономии газа в этом сезоне.
Самое интересное что газа то полно, зима теплейшая, а вот денег у населения нет.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 1818
З нами з: 26.03.16
Подякував: 86 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO і 28 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Великий міжнародний трейдер почав поставки газу в Україну
R2 » Чет 01 лют, 2018 14:27
5 110
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 18:30
Ikiten
Українці скоротили споживання газу
R2 » Чет 01 лют, 2018 16:48
1 32
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 16:48
RomanTik
Україна на 25% скоротила споживання газу 1 ... 4, 5, 6
R2 » Вів 30 січ, 2018 09:29
51 2802
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2018 20:18
Vint
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12357)
01.02.2018 20:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.