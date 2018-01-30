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Ще одне українське місто відключили від газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лют, 2018 15:58
Пропонуємо до обговорення:
Місто Сміла Черкаської області, в якому проживає понад 68 тисяч осіб, залишилося без опалення. Про це повідомляє місцева міськрада. Всі котельні міста відключили від газу за вказівкою ПАТ "Черкасигаз".
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Додано: Чет 01 лют, 2018 15:58
"Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой" (с)
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papazina
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Додано: Чет 01 лют, 2018 16:46
Очередная перемога. Но вот как себя должны вести те кто исправно платил за газ/отопление, но им среди зимы подложили такую свинью?
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Додано: Чет 01 лют, 2018 17:12
посте того как два украинских города с суммарным населением более 100 тыс. человек отключены от газоснабжения премьер-министр и глава нафтогаза должны уйти в отставку если у них есть хоть капля совести...
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Тракторист
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Додано: Чет 01 лют, 2018 17:21
RomanTik написав:
Как себя должны вести те кто исправно платил за газ/отопление, но им среди зимы подложили такую свинью?
Пускай покупают газ на рынке газа.
Абонплату за отстутствующий газ уже ввели?
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Додано: Чет 01 лют, 2018 18:10
Позавчера один город (30 тысяч жителей)отключили, сегодня второй (70 тысяч)...
Дети, старики, больницы....
Зато повод Гросе и Пете выступить об экономии газа в этом сезоне.
Самое интересное что газа то полно, зима теплейшая, а вот денег у населения нет.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Сер 31 січ, 2018 20:18
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