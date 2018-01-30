Ще одне українське місто відключили від газу

Додано: Чет 01 лют, 2018 18:10

Позавчера один город (30 тысяч жителей)отключили, сегодня второй (70 тысяч)...

Дети, старики, больницы....

Зато повод Гросе и Пете выступить об экономии газа в этом сезоне.

Самое интересное что газа то полно, зима теплейшая, а вот денег у населения нет.