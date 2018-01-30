Ще одне українське місто відключили від газу

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Місто Сміла Черкаської області, в якому проживає понад 68 тисяч осіб, залишилося без опалення. Про це повідомляє місцева міськрада. Всі котельні міста відключили від газу за вказівкою ПАТ "Черкасигаз".
посте того как два украинских города с суммарным населением более 100 тыс. человек отключены от газоснабжения премьер-министр и глава нафтогаза должны уйти в отставку если у них есть хоть капля совести...
Позавчера один город (30 тысяч жителей)отключили, сегодня второй (70 тысяч)... Дети, старики, больницы.... Зато повод Гросе и Пете выступить об экономии газа в этом сезоне. Самое интересное что газа то полно, зима теплейшая, а вот денег у населения нет.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Позавчера один город (30 тысяч жителей)отключили, сегодня второй (70 тысяч)... Дети, старики, больницы.... Зато повод Гросе и Пете выступить об экономии газа в этом сезоне. Самое интересное что газа то полно, зима теплейшая, а вот денег у населения нет.
Самое интересное, что отчитались недавно: За 2017 год потребили: население и бюджетные организации – 12,46 млрд куб.м, ТКЭ (гв, отопление) – 7,03 млрд куб.м. Итого: 19,49 млрд куб.м. При этом поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины возросло до 20,8 млрд кубометров. Закупленный за кордоном газ весь пошел по пути: металургия, хим.пром. ит.п - экспорт - прибыль в офшор и на технологические расходы по перекачке транзитного газпромовского газа в ЕС.
А заплатили за этот "банкет" фирташей-ахметовых и прочей гопкомпании, по цене амстердам+ - все мы.
Востаннє редагувалось EKO в П'ят 02 лют, 2018 01:32, всього редагувалось 1 раз.
Тракторист написав:посте того как два украинских города с суммарным населением более 100 тыс. человек отключены от газоснабжения премьер-министр и глава нафтогаза должны уйти в отставку если у них есть хоть капля совести...
а я думаю надежнее было бы застрелить ахметова ради такого праздника я бы даже одобрил отставку всего правительства и рады и перевыборы.
Тракторист написав:посте того как два украинских города с суммарным населением более 100 тыс. человек отключены от газоснабжения премьер-министр и глава нафтогаза должны уйти в отставку если у них есть хоть капля совести...
а я думаю надежнее было бы застрелить ахметова ради такого праздника я бы даже одобрил отставку всего правительства и рады и перевыборы.
Не, ну мы ж не звери. Посадить. Отсидят и пусть идут куда хотят