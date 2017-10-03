Робота у фарм-ветеринарному секторі | Компанія О.L.KAR

Основною перевагою «О.L.KAR.-АгроЗооВет-Сервіс» - є висока якість товару та доступні ціни на ринку.
Компанія виготовляє продукцію за міжнародними стандартами (GMP та ISO 9001), уважно слідкує за дотриманням температурних режимів під час її транспортування та пропонує своїм клієнтам безкоштовну доставку по всій території України.
«O.L.KAR.» також є дистриб’ютором основних зарубіжних виробників (Bayer, INVESA, Biowet Pulawy, Inter Heat, PFIZER, Армавірська біофабрика, КВЗ, Хювефарма Болгарія), які складають 95% ветеринарного ринку України. Окрім того, власна продукція експортується в понад 30 країн європейського, азіатського та арабського регіонів.
На сьогодні випускається більше 1000 найменувань різної ветеринарної продукції. Протягом усього часу роботи, у компанії з’явилось близько п’яти тисяч постійних клієнтів. Це понад 4000 ветаптек, 1500 ветклінік, 3000 зоомагазинів, зооклуби та 2500 господарств (вирощування свиней, молочні ферми, птахофабрики). Співробітники підприємства щодня приймають сотні замовлень з різних куточків країни.
Ключова складова корпоративної політики «O.L.KAR.» − індивідуальний підхід у мотивації, підтримці та лояльності до кожного співробітника.
Для компанії вони є найбільшою цінністю. На даний момент у команді О.L.KAR налічується більш як 1200 робітників по всій Україні. Кожен з них – професіонал своєї справи, оскільки, успіх компанії – це велика праця усього колективу.
В результаті постійного вдосконалення та розширення ринку збуту, кількість клієнтів безперервно зростає, а асортимент товарів постійно збільшується. Залучення нових спеціалістів, їх навчання та розвиток є важливим фактором процвітання компанії. Тому «O.L.KAR.» забезпечує своїх співробітників гарними умовами праці та високою заробітною платою. Кожен працівник компанії має чудові можливості кар'єрного росту та досягнення професійного успіху.
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