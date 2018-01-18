"ферми" з вирощування криптовалюти були організовані в Києві та Черкасах.
Дивися повний текст СБУ і ГПУ викрили механізм фінансування за допомогою криптовалюти терористичних організацій "ДНР/ЛНР".
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Додано: Чет 01 лют, 2018 16:20
СБУ і ГПУ викрили механізм фінансування за допомогою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБУ і ГПУ викрили механізм фінансування за допомогою криптовалюти терористичних організацій "ДНР/ЛНР".
Додано: Чет 01 лют, 2018 16:20
"выращивание" facepаlm.jpg. а "доказательством" является наличие фермы.
Додано: Чет 01 лют, 2018 16:21
Какой чудесный предлог. Ждем "Разоблачена особо опасная группа. Граждане россии привезли свиней в Украину из россии чтоб их выращивать, продавать, а деньги переводить террористам."
Додано: Чет 01 лют, 2018 16:25
ssnet
Матіос, на пресконференції, махав платіжкою в росбанк на закупівлю військової форми.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 01 лют, 2018 16:42
ну а чего вы хотели - СБУ самим это оборудование пригодится.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
Додано: Чет 01 лют, 2018 17:09
“ДНР/ЛНР” не являются террористическими организациями о чём даже есть официальный ответ СБУ...
Додано: Чет 01 лют, 2018 17:36
Внезапно наши силовики вошли в кураж. То ОПГ Яныка нашли, то сепары в Киеве и все вовремя сразу после отдыха на заграничных курортах. Сразу как их журналисты засветили. Совпадение? .....
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:07
Дивні майнери, а без фінансування терористів ніяк майнити не виходить? ))
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:11
Re: СБУ і ГПУ викрили механізм фінансування за допомогою...
Курам на смех, конечно, но сам факт, что у наших силовиков есть все возможности, чтобы любого упаковать и потом вымогать деньги напрягает.
Прокремлевский тролль.
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