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СБУ і ГПУ викрили механізм
фінансування за допомогою...

СБУ і ГПУ викрили механізм фінансування за допомогою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 16:20

СБУ і ГПУ викрили механізм фінансування за допомогою...

Пропонуємо до обговорення:
"ферми" з вирощування криптовалюти були організовані в Києві та Черкасах.

Дивися повний текст СБУ і ГПУ викрили механізм фінансування за допомогою криптовалюти терористичних організацій "ДНР/ЛНР".
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"выращивание" facepаlm.jpg. а "доказательством" является наличие фермы.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 16:21

Какой чудесный предлог. Ждем "Разоблачена особо опасная группа. Граждане россии привезли свиней в Украину из россии чтоб их выращивать, продавать, а деньги переводить террористам."
ssnet
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ssnet
Матіос, на пресконференції, махав платіжкою в росбанк на закупівлю військової форми.
ьогодні до обіду закінчено низку обшуків у місті Києві, Київській області та Черкасах, за результатами яких була припинена діяльність, пов’язана з використанням обладнання для добування криптовалют, частина коштів з яких через електронні гаманці QIWI та Яндекс-гроші, які офіційно заборонені на територіях України, скеровувалася для фінансування незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР" для закупівлі військової екіпіровки, спорядження, зброї та боєприпасів", - сказав Матіос.

https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/1/7170272/
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ну а чего вы хотели - СБУ самим это оборудование пригодится.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
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“ДНР/ЛНР” не являются террористическими организациями о чём даже есть официальный ответ СБУ...
Тракторист
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У граждан России лучше места чем Черкассы и Киев места не нашлось?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:36

Внезапно наши силовики вошли в кураж. То ОПГ Яныка нашли, то сепары в Киеве и все вовремя сразу после отдыха на заграничных курортах. Сразу как их журналисты засветили. Совпадение? .....
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:07

Дивні майнери, а без фінансування терористів ніяк майнити не виходить? ))
megabrualdeath
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:11

Re: СБУ і ГПУ викрили механізм фінансування за допомогою...

Курам на смех, конечно, но сам факт, что у наших силовиков есть все возможности, чтобы любого упаковать и потом вымогать деньги напрягает.
Прокремлевский тролль.
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