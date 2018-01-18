СБУ і ГПУ викрили механізм фінансування за допомогою...

Додано: Чет 01 лют, 2018 23:38

Во-первых, майнерам было бы куда сподручнее майнить на территории ДНР-ЛНР, так как там есть масса способов не платить за энергию. Я уж не говорю о массе брошенной и довольно пригодной для ферм недвиги. Т. е. или в правоохранительных органах традиционно высока концентрация откровенных идиотов, не понимающих, о чем это, или они там считают нас с Вами за бессловестный скот (почему-то кое-кто из этой ветки вспоминается, не ображайтеся, друже, ок?), которому вот такое можно застегнуть... Ну, или и одно, и другое одновременно.



Страшно другое. В стране сотни тысяч людей вынужденно (иначе не назовешь) работают на российскую экономику (я, например, тоже), получая, среди прочего, оплату через запрещенные платежные систем вроде Яндекс-денег. Т. е. когда надо было меня засунуть в окопы, я врагом не был, а теперь, похоже, вот-вот стану? Валить, блин, надо... Хотя бы в Молдову - она уже во всем нас обошла. И сразу ствол покупать, там можно