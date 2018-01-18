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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лют, 2018 19:01
надо же, сепары нагло устроились прямо в логове хунты
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 01 лют, 2018 22:27
какие тупые эти финансисты , деньги сумели намайнить , а вот платежку оформить секретно им ума не хватило )))) мне кажется платежку набрала секретарша Матиоса
Додано: Чет 01 лют, 2018 23:17
Re: СБУ і ГПУ викрили механізм фінансування за допомогою...
Это же эпичейский фейл.
Ну ниче.
Пускай СБУ придет в гости ко всем ойтишным ресурсам, которые удаляют критические комментарии.
Да сама публикация и перепубликация таких пресс-релизов - это глумление над правопорядком.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Чет 01 лют, 2018 23:22
Re: СБУ і ГПУ викрили механізм фінансування за допомогою...
Реквестирую больше конфискаций ферм, а то майнят себе такие, террористов финансируют.
Не должно быть никакой избирательности.
СБУ правильно подводит, что все криптовалютчики финансируют террористов.
Никому не должно быть поблажки.
Всех прижать к стенке.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Чет 01 лют, 2018 23:38
Во-первых, майнерам было бы куда сподручнее майнить на территории ДНР-ЛНР, так как там есть масса способов не платить за энергию. Я уж не говорю о массе брошенной и довольно пригодной для ферм недвиги. Т. е. или в правоохранительных органах традиционно высока концентрация откровенных идиотов, не понимающих, о чем это, или они там считают нас с Вами за бессловестный скот (почему-то кое-кто из этой ветки вспоминается, не ображайтеся, друже, ок?), которому вот такое можно застегнуть... Ну, или и одно, и другое одновременно.
Страшно другое. В стране сотни тысяч людей вынужденно (иначе не назовешь) работают на российскую экономику (я, например, тоже), получая, среди прочего, оплату через запрещенные платежные систем вроде Яндекс-денег. Т. е. когда надо было меня засунуть в окопы, я врагом не был, а теперь, похоже, вот-вот стану? Валить, блин, надо... Хотя бы в Молдову - она уже во всем нас обошла. И сразу ствол покупать, там можно
Додано: Чет 01 лют, 2018 23:40
M-A-X
В том-то и дело, что всех подряд, без разбору - будут количеством брать, как в 37-м. В то время как настоящие вредители типа Лысенко оставались в шоколаде
Додано: П'ят 02 лют, 2018 01:58
max_us_ua +
Да уж, дожили. В сегодняшнем виде прокуратура и сбу - это днище.
Очередная ненаучная фантастика от Толи-тепловизора.
Майнили в Киеве и Черкассах, переводили в рф и оттуда финансировали дыру. Мы не ищем легких путей?
А прямо в дыре майнить и в рф обнал делать - не?
Ну, или безпаливно здесь https://news.finance.ua/ru/news/-/41976 ... li-majning ?
Но это вам не в тепловизор через стекло и шторы смотреть. Это для толи фантастика
Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:52
Бредятина,криптокошельки анонимные,откуда известно что они в ДНР\ЛНР? Очередной пиарход СБУ,мол зарплату не зря проедаем!
Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:53
Re: СБУ і ГПУ викрили механізм фінансування за допомогою...
Лучше посмотрите ютуб
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