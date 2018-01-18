СБУ і ГПУ викрили механізм фінансування за допомогою...

RomanTik, если интересно, то вышла вторая часть расследования - есть пикантные подробности
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:53
RomanTik, если интересно, то вышла вторая часть расследования - есть пикантные подробности
Додано: Пон 05 лют, 2018 02:39
Я тоже нифига не поклонник шария - тьху, тьху, тьху... Но, мысль вашу поддержу. Ведь в уголовном праве, когда даже самый последний преступник дает сведения, его свидетельские показания принимаются наравне с любым другим гражданином.
Из песни слов не выбросишь... В последнее время уж слишком часто стала наша старо-новая ылита обсираться. А после сегодняшнего митинга в Киеве, когда за сутки до него заставили весь Майдан какими то непонятными металлоконструкциями , а имение порошенко окружили тройным кольцом мусорни - так уж очень явно это все вонять стало гнилым овощем
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