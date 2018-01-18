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СБУ і ГПУ викрили механізм
фінансування за допомогою...

СБУ і ГПУ викрили механізм фінансування за допомогою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:53

  RomanTik написав:Тракторист, +1! По мне всё равно кто проводил расследование, если он предоставил факты, то нужно смотреть на них, а не на источник. А Шарий в этом видео здраво рассуждает в отличии от представителя СБУ которого мучает сушняк. )))

RomanTik, если интересно, то вышла вторая часть расследования - есть пикантные подробности :)
https://youtu.be/YKChretvZxw
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 02:39

  Тракторист написав:
  RomanTik написав:Тракторист, +1! По мне всё равно кто проводил расследование, если он предоставил факты, то нужно смотреть на них, а не на источник. А Шарий в этом видео здраво рассуждает в отличии от представителя СБУ которого мучает сушняк. )))

RomanTik, если интересно, то вышла вторая часть расследования - есть пикантные подробности :)
https://youtu.be/YKChretvZxw

Я тоже нифига не поклонник шария - тьху, тьху, тьху... :lol: Но, мысль вашу поддержу. Ведь в уголовном праве, когда даже самый последний преступник дает сведения, его свидетельские показания принимаются наравне с любым другим гражданином.

Из песни слов не выбросишь... В последнее время уж слишком часто стала наша старо-новая ылита обсираться. А после сегодняшнего митинга в Киеве, когда за сутки до него заставили весь Майдан какими то непонятными металлоконструкциями :roll:, а имение порошенко окружили тройным кольцом мусорни - так уж очень явно это все вонять стало гнилым овощем 8)
EKO
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