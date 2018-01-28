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Сьогодні стане відомо, кому вдасться заощадити чималу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лют, 2018 16:46
Пропонуємо до обговорення:
До 1 лютого МЕРТ повинно опублікувати на своєму офіційному сайті повний перелік автомобілів, що обкладаються податком на розкіш.
Дивися повний текст Сьогодні стане відомо, кому вдасться заощадити чималу суму на своєму автомобілі
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Додано: Чет 01 лют, 2018 16:46
Всё равно никто не платит этот налог
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