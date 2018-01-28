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Сьогодні стане відомо, кому
вдасться заощадити чималу...

Сьогодні стане відомо, кому вдасться заощадити чималу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 16:46

Сьогодні стане відомо, кому вдасться заощадити чималу...

Пропонуємо до обговорення:
До 1 лютого МЕРТ повинно опублікувати на своєму офіційному сайті повний перелік автомобілів, що обкладаються податком на розкіш.

Дивися повний текст Сьогодні стане відомо, кому вдасться заощадити чималу суму на своєму автомобілі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 16:46

Всё равно никто не платит этот налог
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