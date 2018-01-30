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Українці скоротили
споживання газу

Українці скоротили споживання газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 16:48

Українці скоротили споживання газу

Пропонуємо до обговорення:
Населення України в 2017 році скоротило споживання природного газу в порівнянні з 2016 роком на 6% - до 11,2 млрд куб. м, промисловість скоротила також на 6% - до 9,1 млрд куб. м.

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если отключить от газа еще пару городов, то потребление газа еще больше снизится.
https://news.finance.ua/ru/news/-/419744/eshhe-odin-ukrainskij-gorod-otklyuchili-ot-gaza
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RomanTik
 
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