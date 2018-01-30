Населення України в 2017 році скоротило споживання природного газу в порівнянні з 2016 роком на 6% - до 11,2 млрд куб. м, промисловість скоротила також на 6% - до 9,1 млрд куб. м.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 16:48
Українці скоротили споживання газу
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Дивися повний текст Українці скоротили споживання газу.
Додано: Чет 01 лют, 2018 16:48
если отключить от газа еще пару городов, то потребление газа еще больше снизится.
https://news.finance.ua/ru/news/-/419744/eshhe-odin-ukrainskij-gorod-otklyuchili-ot-gaza
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