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Київ готує міжнародний тендер
на проект нової гілки...

Київ готує міжнародний тендер на проект нової гілки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:03

Київ готує міжнародний тендер на проект нової гілки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє прес-служба столичної влади.

Дивися повний текст Київ готує міжнародний тендер на проект нової гілки метро в столиці.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:03

Речь идет о метро на Троещину? Или я все пропустил, и его уже построили, а речь идет о совсем новой ветке?)))))
yurit
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:07

стоит ли пафосно заявлять какая мы развитая держава если уже ни один более-менее сложный проект не можем реализовать без китайцев...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:15

Было бы любопытно узнать условия, предложенные инвесторам относительно конечных потребителей.
Потому что построить то китайцы построят, для них это проект более чем заурядный, но поскольку нашим транспортникам и текущие тарифы кажутся недостаточными, а еще с китайскими товарищами надо делиться, а еще энергоносители, поезда и матчасть за валюту покупать в условиях перманентно дешевеющей нацвалюты, как бы не вышла там цена за проезд кардинально и в разы выше, чем сейчас.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:55

15 гривен за 1 поездку на метро на Троещину за счастье будет.
Комфорт за 20 минут из центра города на Трою саме то!
idealstorm
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