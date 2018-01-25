Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє прес-служба столичної влади.
Дивися повний текст Київ готує міжнародний тендер на проект нової гілки метро в столиці.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 17:03
Київ готує міжнародний тендер на проект нової гілки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ готує міжнародний тендер на проект нової гілки метро в столиці.
Додано: Чет 01 лют, 2018 17:03
Речь идет о метро на Троещину? Или я все пропустил, и его уже построили, а речь идет о совсем новой ветке?)))))
Додано: Чет 01 лют, 2018 17:07
стоит ли пафосно заявлять какая мы развитая держава если уже ни один более-менее сложный проект не можем реализовать без китайцев...
Додано: Чет 01 лют, 2018 17:15
Было бы любопытно узнать условия, предложенные инвесторам относительно конечных потребителей.
Потому что построить то китайцы построят, для них это проект более чем заурядный, но поскольку нашим транспортникам и текущие тарифы кажутся недостаточными, а еще с китайскими товарищами надо делиться, а еще энергоносители, поезда и матчасть за валюту покупать в условиях перманентно дешевеющей нацвалюты, как бы не вышла там цена за проезд кардинально и в разы выше, чем сейчас.
Прокремлевский тролль.
Додано: Чет 01 лют, 2018 17:55
15 гривен за 1 поездку на метро на Троещину за счастье будет.
Комфорт за 20 минут из центра города на Трою саме то!
Додано: Чет 01 лют, 2018 23:25
idealstorm
Именно. тут уже обсуждался вариант инвестпроекта коммерческой линии, отдельной от остального метрополитена - без льготников, с отдельным тарифом. И ведь окупилась бы, особенно если бы второй конец линии зашел на Борщагу.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 02:10
100%
В Португалии мост вон какой за частные деньги отгрохали и всего за несколько лет.
А тут какое то метро на Троещину. Тем более, что не надо там рыть - строить поверху, по типу как в Бангкоке сделали, где копать нельзя. Или еще дешевле, по примеру отрезка Лісова-Дніпро. Это, в сравнении, вообще выйдет дешево.
Но, не с нашими додонами. Им без откатов не интересно строить.
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