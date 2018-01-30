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Мінфін США: проти фігурантів
"кремлівського списку"...

Мінфін США: проти фігурантів "кремлівського списку"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:30

Мінфін США: проти фігурантів "кремлівського списку"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на міністра фінансів Стівена Мнучіна та голову відділу зв'язків із громадськістю відомства Тоні Саєга.

Дивися повний текст Мінфін США: проти фігурантів "кремлівського списку" введуть санкції.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:30

Трамп подыгрывает Путину где только может....

халтурный список на 210 голов, составленный по данным Форбс и
телефонного справочника Кремля - тому подтверждение :evil:
aleksalt
 
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