Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на міністра фінансів Стівена Мнучіна та голову відділу зв'язків із громадськістю відомства Тоні Саєга.
Дивися повний текст Мінфін США: проти фігурантів "кремлівського списку" введуть санкції.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 17:30
Мінфін США: проти фігурантів "кремлівського списку"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін США: проти фігурантів "кремлівського списку" введуть санкції.
Додано: Чет 01 лют, 2018 17:30
Трамп подыгрывает Путину где только может....
халтурный список на 210 голов, составленный по данным Форбс и
телефонного справочника Кремля - тому подтверждение
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