Про це в ході прес-конференції повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.
Дивися повний текст МВФ: підвищення зарплати - спокуса для влади.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 17:33
МВФ: підвищення зарплати - спокуса для влади
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ: підвищення зарплати - спокуса для влади.
Додано: Чет 01 лют, 2018 17:33
Минимум нужно увеличивать и устанавливать на 2018 год: з/п в Польше поделить на два (7-8 тыс. грн).
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:46
Чоловік веде мову про платню суддів, прокурорів, міністрів, а не про мінімалку всім.
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