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МВФ: підвищення зарплати
- спокуса для влади

МВФ: підвищення зарплати - спокуса для влади
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:33

МВФ: підвищення зарплати - спокуса для влади

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ході прес-конференції повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Дивися повний текст МВФ: підвищення зарплати - спокуса для влади.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:33

Минимум нужно увеличивать и устанавливать на 2018 год: з/п в Польше поделить на два (7-8 тыс. грн).
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Чоловік веде мову про платню суддів, прокурорів, міністрів, а не про мінімалку всім.
Ikiten
 
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