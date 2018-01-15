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Міняємо телефони і сімки: 4G
працюватиме не у всіх і з...

Міняємо телефони і сімки: 4G працюватиме не у всіх і з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:52

Міняємо телефони і сімки: 4G працюватиме не у всіх і з...

Пропонуємо до обговорення:
Мережа нового покоління на початку буде барахлити і садити батареї смартфонів

Дивися повний текст Міняємо телефони і сімки: 4G працюватиме не у всіх і з перебоями.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:52

"Повторится история с 3G — потребление трафика выросло в разы, а принципиально больше люди тратить не стали"
Так не стали больше потому что 3G нет, он только в областных центрах, но как бы в Киеве не все живут, а в провинции хоть бы стабильный 2G дали..
mphet26
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