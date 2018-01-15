Мережа нового покоління на початку буде барахлити і садити батареї смартфонів
Дивися повний текст Міняємо телефони і сімки: 4G працюватиме не у всіх і з перебоями.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 17:52
Міняємо телефони і сімки: 4G працюватиме не у всіх і з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міняємо телефони і сімки: 4G працюватиме не у всіх і з перебоями.
Додано: Чет 01 лют, 2018 17:52
"Повторится история с 3G — потребление трафика выросло в разы, а принципиально больше люди тратить не стали"
Так не стали больше потому что 3G нет, он только в областных центрах, но как бы в Киеве не все живут, а в провинции хоть бы стабильный 2G дали..
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