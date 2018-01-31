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Трамп хоче витратити на
інфраструктуру 1,5 трлн доларів США

Трамп хоче витратити на інфраструктуру 1,5 трлн доларів США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:01

Трамп хоче витратити на інфраструктуру 1,5 трлн доларів США

Пропонуємо до обговорення:
Раніше він пропонував витратити на неї 1 трлн доларів.

Дивися повний текст Трамп хоче витратити на інфраструктуру 1,5 трлн доларів США.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:01

Похоже на анекдот:
В этом году хочу опять поехать на Мальдивы в отпуск.
А что в прошлом уже съездил?
Нет - тоже хотел.
vitali_kalinin
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