Раніше він пропонував витратити на неї 1 трлн доларів.
Дивися повний текст Трамп хоче витратити на інфраструктуру 1,5 трлн доларів США.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 18:01
Трамп хоче витратити на інфраструктуру 1,5 трлн доларів США
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трамп хоче витратити на інфраструктуру 1,5 трлн доларів США.
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:01
Похоже на анекдот:
В этом году хочу опять поехать на Мальдивы в отпуск.
А что в прошлом уже съездил?
Нет - тоже хотел.
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