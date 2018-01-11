Резервний фонд РФ офіційно припинив існування з 1 лютого
Дивися повний текст Резервний фонд РФ офіційно припинив існування.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 18:20
Резервний фонд РФ офіційно припинив існування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Резервний фонд РФ офіційно припинив існування.
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:20
Я считаю, это достойный ответ санкциям.
Надо поздравить бессменного президента с увеличенем благосостояния граждан своей страны.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Чет 01 лют, 2018 19:40
Re: Резервний фонд РФ офіційно припинив існування
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