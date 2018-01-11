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Резервний фонд РФ офіційно
припинив існування

Резервний фонд РФ офіційно припинив існування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:20

Резервний фонд РФ офіційно припинив існування

Пропонуємо до обговорення:
Резервний фонд РФ офіційно припинив існування з 1 лютого

Дивися повний текст Резервний фонд РФ офіційно припинив існування.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:20

Я считаю, это достойный ответ санкциям.

Надо поздравить бессменного президента с увеличенем благосостояния граждан своей страны.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:40

Re: Резервний фонд РФ офіційно припинив існування

  Sommer написав:Надо поздравить бессменного президента с увеличенем благосостояния граждан своей страны


Зависит от того что важнее - сменность президента или увеличене благосостояния граждан: Ли Куан Ю был у руля Сингапура 30 лет :)
MrNice
 
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