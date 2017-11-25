Засновник і керівник американських компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що всі 20 тис. доступних за передзамовленням безпечних вогнеметів нового покоління по $500 за штуку продано.
Дивися повний текст Маск розпродав всі вогнемети.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 18:47
Маск розпродав всі вогнемети
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Дивися повний текст Маск розпродав всі вогнемети.
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:47
Безопасных огнеметов? Рилли? Интересно если он завтра ароматное говно под своим брендом начнет продавать сектанты разберут?
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