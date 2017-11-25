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Маск розпродав всі вогнемети

Маск розпродав всі вогнемети
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:47

Маск розпродав всі вогнемети

Пропонуємо до обговорення:
Засновник і керівник американських компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що всі 20 тис. доступних за передзамовленням безпечних вогнеметів нового покоління по $500 за штуку продано.

Дивися повний текст Маск розпродав всі вогнемети.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:47

Безопасных огнеметов? Рилли? Интересно если он завтра ароматное говно под своим брендом начнет продавать сектанты разберут?
vitali_kalinin
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