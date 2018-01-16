У школах заборонили батьківські комітети

Додано: Чет 01 лют, 2018 19:39

учителя - крохоборы, именно от них дети узнают о коррупции и продажности...

зачем учить детей если можно доить родителей за дополнительные занятия, да и просто в фонд класса. дети на примере "учителей" понимают зачем учиться если можно на любом рабочем месте пытаться замутить левые деньги.

«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн