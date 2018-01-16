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У школах заборонили
батьківські комітети

У школах заборонили батьківські комітети
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:22

У школах заборонили батьківські комітети

Пропонуємо до обговорення:
Міністр освіти Лілія Гриневич підписала наказ, який скасовує діяльність батьківських комітетів у школах, йдеться у відповіді Міносвіти на запит громадського активіста Віталія Фурманюка.

Дивися повний текст У школах заборонили батьківські комітети.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:22

Ну и что дальше?
papazina
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:28

Наказ хороший,но він поки ще в школах не виконується. Було б добре щоб виконувався,а не в обхід наказу, вигадувалися нові побори.
ssmakk
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:36

кто деньги теперь будет собирать ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:39

учителя - крохоборы, именно от них дети узнают о коррупции и продажности...
зачем учить детей если можно доить родителей за дополнительные занятия, да и просто в фонд класса. дети на примере "учителей" понимают зачем учиться если можно на любом рабочем месте пытаться замутить левые деньги.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:03

Re: У школах заборонили батьківські комітети

Я так понимаю, что все отписавшиеся - учителя, знающие школу изнутри...

Слон знает всех учителей, как минимум, большинство.

Добро пожаловать в ободранные классы.

Хорошо, когда есть деньги на частную ылитную школу.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:29

  papazina написав:Ну и что дальше?

а дальше стоит надеяться что в 2019 к власти прийдут более адекватные люди...
Тракторист
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