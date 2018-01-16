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У школах заборонили
батьківські комітети

У школах заборонили батьківські комітети
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 06:05

  max_us_ua написав:Это примерно как запретить коррупцию или приказать доллару быть по 5 или 8. Родительские комитеты возникли как необходимый элемент систему решения вопросов, которые в пределах формальных образовательных структур не решаются - а таких вопросов все больше. Поэтому никуда они не денутся, переименуют их, ну, или будут вне закона - неважно, у нас тысячи людей спокойно вне правового поля работали или работают, и что (вспомните историю с ликвидацией ГАИ или налоговой милиции-полиции)? Особенно умиляет то, что такие решения принимаются министром, запятнавшим свою репутацию академическим плагиатом - такой человеческий мусор должен мести мусор физический, а не генерировать мусорные распоряжения

Так доллару уже приказали, а он ослушивается, опять развернулся вверх подонок! : )
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Очередная попытка сделать абышо при полной импотенции.
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