У школах заборонили батьківські комітети

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max_us_ua написав:Это примерно как запретить коррупцию или приказать доллару быть по 5 или 8. Родительские комитеты возникли как необходимый элемент систему решения вопросов, которые в пределах формальных образовательных структур не решаются - а таких вопросов все больше. Поэтому никуда они не денутся, переименуют их, ну, или будут вне закона - неважно, у нас тысячи людей спокойно вне правового поля работали или работают, и что (вспомните историю с ликвидацией ГАИ или налоговой милиции-полиции)? Особенно умиляет то, что такие решения принимаются министром, запятнавшим свою репутацию академическим плагиатом - такой человеческий мусор должен мести мусор физический, а не генерировать мусорные распоряжения
Так доллару уже приказали, а он ослушивается, опять развернулся вверх подонок! : )