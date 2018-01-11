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У Придністров'ї
узаконили майнінг

У Придністров'ї узаконили майнінг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:42

У Придністров'ї узаконили майнінг

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє російський "Коммерсантъ".

Дивися повний текст У Придністров'ї узаконили майнінг.
R2
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