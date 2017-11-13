Як правило, про роботів на виробництві кажуть в зв'язку з людьми, яких вони цієї роботи позбавляють.
Дивися повний текст Автономні тягачі усунуть дефіцит далекобійників в США.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 20:34
Автономні тягачі усунуть дефіцит далекобійників в США
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Дивися повний текст Автономні тягачі усунуть дефіцит далекобійників в США.
Додано: Чет 01 лют, 2018 20:34
А наши дятлы в Польшу ломятся за 1500 евро в месяц и проживании как собака в будке, только в кабине машины в течении 1,5 - 3 месяца.
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