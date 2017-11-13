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Автономні тягачі усунуть
дефіцит далекобійників в США

Автономні тягачі усунуть дефіцит далекобійників в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:34

Автономні тягачі усунуть дефіцит далекобійників в США

Пропонуємо до обговорення:
Як правило, про роботів на виробництві кажуть в зв'язку з людьми, яких вони цієї роботи позбавляють.

Дивися повний текст Автономні тягачі усунуть дефіцит далекобійників в США.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:34

А наши дятлы в Польшу ломятся за 1500 евро в месяц и проживании как собака в будке, только в кабине машины в течении 1,5 - 3 месяца.
Ratatui
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