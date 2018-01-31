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25-тисячний покупець у
25-річної компанії ІЛТА

25-тисячний покупець у 25-річної компанії ІЛТА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:52

25-тисячний покупець у 25-річної компанії ІЛТА

Пропонуємо до обговорення:
У середині минулого року ТОВ «ІЛТА» виповнилося 25 років, а 26 січня 25-тисячний покупець придбав автомобіль PEUGEOT 301.

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R2
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яка ненав'язлива рекляма.....побіг .....
chieff
 
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