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У Франції збільшують плату
за використання доріг

У Франції збільшують плату за використання доріг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 21:56

У Франції збільшують плату за використання доріг

Пропонуємо до обговорення:
Вони також пояснили, що на алгоритм зростання ціни буде впливати об'єм двигуна транспортного засобу.

Дивися повний текст У Франції збільшують плату за використання доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 21:56

Пользуюсь платными автобанами только в крайнем случае.... Надо брать пример с Германии и Испании, где они восновонм бесплатны
civ
 
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