Вони також пояснили, що на алгоритм зростання ціни буде впливати об'єм двигуна транспортного засобу.
Дивися повний текст У Франції збільшують плату за використання доріг.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 21:56
У Франції збільшують плату за використання доріг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Франції збільшують плату за використання доріг.
Додано: Чет 01 лют, 2018 21:56
Пользуюсь платными автобанами только в крайнем случае.... Надо брать пример с Германии и Испании, где они восновонм бесплатны
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