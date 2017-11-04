Україну визнали надійною країною у питаннях боротьби з відмиванням коштів.
Дивися повний текст На рівні Сінгапуру та Швейцарії: у НБУ запевняють, що Україну хвалять за боротьбу з відмиванням грошей.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 22:49
На рівні Сінгапуру та Швейцарії: у НБУ запевняють, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На рівні Сінгапуру та Швейцарії: у НБУ запевняють, що Україну хвалять за боротьбу з відмиванням грошей.
Додано: Чет 01 лют, 2018 22:49
Какое может быть отмывание, когда ни купить валюту ни перевести за границу деньги ни толком принять нельзя физически...
Додано: Чет 01 лют, 2018 23:19
Re: На рівні Сінгапуру та Швейцарії: у НБУ запевняють, що...
Если у нас нету отмывания.
То нету и коррупции, и теневой экономики и прочих ништяков.
А они есть.
Значит, Украина - не Швейцария.
Ложность теоремы доказана.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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