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На рівні Сінгапуру та Швейцарії:
у НБУ запевняють, що...

На рівні Сінгапуру та Швейцарії: у НБУ запевняють, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 22:49

На рівні Сінгапуру та Швейцарії: у НБУ запевняють, що...

Пропонуємо до обговорення:
Україну визнали надійною країною у питаннях боротьби з відмиванням коштів.

Дивися повний текст На рівні Сінгапуру та Швейцарії: у НБУ запевняють, що Україну хвалять за боротьбу з відмиванням грошей.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 22:49

Какое может быть отмывание, когда ни купить валюту ни перевести за границу деньги ни толком принять нельзя физически...
civ
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 23:19

Re: На рівні Сінгапуру та Швейцарії: у НБУ запевняють, що...

Если у нас нету отмывания.
То нету и коррупции, и теневой экономики и прочих ништяков.

А они есть.

Значит, Украина - не Швейцария.
Ложность теоремы доказана.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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