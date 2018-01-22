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У Таїланді туристам-курцям
загрожує в'язниця або штраф

У Таїланді туристам-курцям загрожує в'язниця або штраф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 23:40

У Таїланді туристам-курцям загрожує в'язниця або штраф

Пропонуємо до обговорення:
Закон про заборону куріння на пляжах Таїланду, ухвалений у листопаді минулого року, остаточно набрав чинності 1 лютого.

Дивися повний текст У Таїланді туристам-курцям загрожує в'язниця або штраф.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 01:09

Запрет распространяется на все виды сигарет, включая электронные. Цель запрета – очистить пляжи от огромного числа окурков.

У тайцев логика железная ))
EKO
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Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

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