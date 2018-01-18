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Bentley випустила iPhone X з
унікальним покриттям (фото)

Bentley випустила iPhone X з унікальним покриттям (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:20

Bentley випустила iPhone X з унікальним покриттям (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Автомобільна компнія Bentley випустила ексклюзивний iPhone X з покриттям із золота, який не можна купити.

Дивися повний текст Bentley випустила iPhone X з унікальним покриттям (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:20

Ждём телефоны в верховной раде :-)
De Bil
 
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