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Bentley випустила iPhone X з унікальним покриттям (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:20
Пропонуємо до обговорення:
Автомобільна компнія Bentley випустила ексклюзивний iPhone X з покриттям із золота, який не можна купити.
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R2
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:20
Ждём телефоны в верховной раде :-)
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De Bil
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