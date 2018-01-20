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Мільйон користувачів відмовилися від Facebook
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:08
Пропонуємо до обговорення:
Популярна соціальна мережа Facebook, яка днями заборонила рекламу криптовалют, ICO і бінарних опціонів, зазнала найбільший у своїй історії спад відвідувачів із США і Канади.
Дивися повний текст Мільйон користувачів відмовилися від Facebook
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:08
может это был миллион ботов, для лайков постов про крипту.
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