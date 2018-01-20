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Мільйон користувачів
відмовилися від Facebook

Мільйон користувачів відмовилися від Facebook
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:08

Мільйон користувачів відмовилися від Facebook

Пропонуємо до обговорення:
Популярна соціальна мережа Facebook, яка днями заборонила рекламу криптовалют, ICO і бінарних опціонів, зазнала найбільший у своїй історії спад відвідувачів із США і Канади.

Дивися повний текст Мільйон користувачів відмовилися від Facebook.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:08

может это был миллион ботов, для лайков постов про крипту.
arheops
 
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