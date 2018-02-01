Кабінет Міністрів звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби (ДФС) через набуття ним громадянства іншої держави.
Дивися повний текст Кабмін звільнив Насірова через набуття ним громадянства іншої держави.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:20
Кабмін звільнив Насірова через набуття ним громадянства...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін звільнив Насірова через набуття ним громадянства іншої держави.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:20
так шо мальчика уже садить не будем? мягенько съехали в очередной раз? На Пэцю имеет компромат?
Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:44
Так почти всех высокопоставленных со вторым гражданством нужно увольнять, начиная с преза
Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:49
У нас так во всем. Громкое начало и ... тихий конец. Свидетелям реформ большой привет :)
Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:50
Re: Кабмін звільнив Насірова через набуття ним громадянства.
Та це просто знайшли варіант - щоб не міг по суду відновитися на роботі ...
Не відмовиться ж від британського громадянства ...
Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:55
А Супрунша американская, министр здравонехранения тогда почему на своем месте сидит? Ну да, смысл искать логику в действиях властей давно прошел.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:14
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