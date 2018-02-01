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Кабмін звільнив Насірова через
набуття ним громадянства...

Кабмін звільнив Насірова через набуття ним громадянства...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:20

Кабмін звільнив Насірова через набуття ним громадянства...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби (ДФС) через набуття ним громадянства іншої держави.

Дивися повний текст Кабмін звільнив Насірова через набуття ним громадянства іншої держави.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:20

так шо мальчика уже садить не будем? мягенько съехали в очередной раз? На Пэцю имеет компромат?
bogdanfc
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:18

Самое главное, что в коррупции замечен не был.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:44

Так почти всех высокопоставленных со вторым гражданством нужно увольнять, начиная с преза
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:49

У нас так во всем. Громкое начало и ... тихий конец. Свидетелям реформ большой привет :)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:50

Re: Кабмін звільнив Насірова через набуття ним громадянства.

Та це просто знайшли варіант - щоб не міг по суду відновитися на роботі ...
Не відмовиться ж від британського громадянства ...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:55

А Супрунша американская, министр здравонехранения тогда почему на своем месте сидит? Ну да, смысл искать логику в действиях властей давно прошел.
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:14

  Jack Reacher написав:А Супрунша американская, министр здравонехранения тогда почему на своем месте сидит? Ну да, смысл искать логику в действиях властей давно прошел.

а разве только в этом случае у нас существуют двойные стандарты?...
Тракторист
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