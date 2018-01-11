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КМДА: в київських кіосках не
мають права продавати алкоголь

КМДА: в київських кіосках не мають права продавати алкоголь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:40

КМДА: в київських кіосках не мають права продавати алкоголь

Пропонуємо до обговорення:
Київські кіоски не мають права продавати алкоголь людям, незважаючи на повідомлення Міністерства юстиції (там заявили, що вже зняли заборону на торгівлю алкоголем в МАФах).

Дивися повний текст КМДА: в київських кіосках не мають права продавати алкоголь.
R2
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Это уже беспридел от киевской власти
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:58

Бухари, покупайте своё бухло в супермаркетах, а не в киосках!
Я считаю, что киосков в целом быть недолжно! Это позорный хлам 90-х...
follet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:05

Хотели мера боксера?- получите по морде!
драйвер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:24

Re: КМДА: в київських кіосках не мають права продавати алког

Впечатление, что отписались все ущемленные, кому теперь чекушку не купить в ночном киоске
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:36

  Faceless написав:Впечатление, что отписались все ущемленные, кому теперь чекушку не купить в ночном киоске


Впечатление что делают полную кальку с российских законов и инициатив, только с запаздыванием в 2-5 лет.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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