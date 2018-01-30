RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Голова представництва МВФ
виділив завдання для України

Голова представництва МВФ виділив завдання для України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:00

Голова представництва МВФ виділив завдання для України

Пропонуємо до обговорення:
Є певні умови, їх треба виконати, каже Люнгман.

Дивися повний текст Голова представництва МВФ виділив завдання для України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79778
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex, драйвер і 16 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МВФ про зростання економіки України: не дасть можливості...
R2 » Чет 01 лют, 2018 12:14
4 153
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 15:38
Rainbow
Газовидобувачі України розраховують на зростання...
R2 » Сер 31 січ, 2018 10:14
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2018 10:14
shkarapet
Апеляцію України на рішення про борг перед РФ відклали
R2 » Вів 30 січ, 2018 08:30
3 112
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 23:01
straponesa
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.