Державна фіскальна служба в січні перевиконала план з митних надходжень на 16,8% до 27,1 млрд гривень.
Дивися повний текст ДФС в січні перевиконала план з митних надходжень.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:37
ДФС в січні перевиконала план з митних надходжень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДФС в січні перевиконала план з митних надходжень.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:37
Страна непуганных идиотов(с)
Какие "планы поступлений" могут быть у фискалов??? Что они производят, какие товары, какие услуги???
Что хорошего в росте таможенных сборов на 43%, при росте экономики 1-2%???
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