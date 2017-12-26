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ДФС в січні перевиконала
план з митних надходжень

ДФС в січні перевиконала план з митних надходжень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:37

ДФС в січні перевиконала план з митних надходжень

Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба в січні перевиконала план з митних надходжень на 16,8% до 27,1 млрд гривень.

Дивися повний текст ДФС в січні перевиконала план з митних надходжень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:37

Страна непуганных идиотов(с)

Какие "планы поступлений" могут быть у фискалов??? Что они производят, какие товары, какие услуги???
Что хорошего в росте таможенных сборов на 43%, при росте экономики 1-2%???
Cris
 
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