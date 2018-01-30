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"Мінімалка" 4100 гривень:
Розенко дав прогноз зростання...

"Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:43

"Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз мінзарплата в Україні становить 3723 грн.

Дивися повний текст "Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання зарплат в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:43

Это уже из области навязчивых мыслей :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:03

Давай, закручивай "яйца" украинскому бизнесу! Пусть уже задохнется! А минимальную зарплату всем 100000грн, нищеброды в счастьи,бизнеса нет! Все пенсы довольны!
драйвер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:11

"Если в той или иной отрасли народного хозяйства зарплата растет быстрее производительности труда, медленно повышается рентабельность и эффективность, если не осваивается новая техника, а министр не замечает этого, молчит — значит он успокоился на достигнутом, значит у него притупилось чувство ответственности." /Выступление Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Брежнева Л.И. на Пленуме ЦК КПСС 15 декабря 1969 г.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:23

  драйвер написав:Давай, закручивай "яйца" украинскому бизнесу! Пусть уже задохнется! А минимальную зарплату всем 100000грн, нищеброды в счастьи,бизнеса нет! Все пенсы довольны!

Ну если наш так званный "бизнес" построенный только на ЗП уровня 100-150 долл. США/мес. - то туда ему и дорога.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:27

BIGor "Верной дорогой идете, товарищи !" :)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:34

Видимо в Кабмине считают что инфляция в 15-20% это маловато, хотят до уровня в 30-40% довести.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:46

  Moimir написав:"Если в той или иной отрасли народного хозяйства зарплата растет быстрее производительности труда, медленно повышается рентабельность и эффективность, если не осваивается новая техника, а министр не замечает этого, молчит — значит он успокоился на достигнутом, значит у него притупилось чувство ответственности." /Выступление Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Брежнева Л.И. на Пленуме ЦК КПСС 15 декабря 1969 г.

шикарно )
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:50

  BIGor написав: Ну если наш так званный "бизнес" построенный только на ЗП уровня 100-150 долл. США/мес. - то туда ему и дорога.

А ваш бизнес? Вы сколько платите?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:12

  драйвер написав:Давай, закручивай "яйца" украинскому бизнесу! Пусть уже задохнется! А минимальную зарплату всем 100000грн, нищеброды в счастьи,бизнеса нет! Все пенсы довольны!

Бідний укр. бізнес. 370грн.(13$) в місяць для нього це величезні кошти!
Може краще хай тай бізнес вмре, що не може виплатити лишні 370грн.
andrijk777
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