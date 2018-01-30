|
|
|
"Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:43
Пропонуємо до обговорення:
Зараз мінзарплата в Україні становить 3723 грн.
Дивися повний текст "Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання зарплат в Україні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79778
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:43
Это уже из области навязчивых мыслей :)
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 2880
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 813 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:03
Давай, закручивай "яйца" украинскому бизнесу! Пусть уже задохнется! А минимальную зарплату всем 100000грн, нищеброды в счастьи,бизнеса нет! Все пенсы довольны!
-
драйвер
-
-
- Повідомлень: 1372
- З нами з: 17.09.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:11
"Если в той или иной отрасли народного хозяйства зарплата растет быстрее производительности труда, медленно повышается рентабельность и эффективность, если не осваивается новая техника, а министр не замечает этого, молчит — значит он успокоился на достигнутом, значит у него притупилось чувство ответственности." /Выступление Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Брежнева Л.И. на Пленуме ЦК КПСС 15 декабря 1969 г.
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 248
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:23
драйвер написав:
Давай, закручивай "яйца" украинскому бизнесу! Пусть уже задохнется! А минимальную зарплату всем 100000грн, нищеброды в счастьи,бизнеса нет! Все пенсы довольны!
Ну если наш так званный "бизнес" построенный только на ЗП уровня 100-150 долл. США/мес. - то туда ему и дорога.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2106
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:27
BIGor
"Верной дорогой идете, товарищи !"
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 2880
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 813 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:34
Видимо в Кабмине считают что инфляция в 15-20% это маловато, хотят до уровня в 30-40% довести.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
-
Shram
-
-
- Повідомлень: 1822
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 425 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:46
Moimir написав:
"Если в той или иной отрасли народного хозяйства зарплата растет быстрее производительности труда, медленно повышается рентабельность и эффективность, если не осваивается новая техника, а министр не замечает этого, молчит — значит он успокоился на достигнутом, значит у него притупилось чувство ответственности." /Выступление Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Брежнева Л.И. на Пленуме ЦК КПСС 15 декабря 1969 г.
шикарно )
-
r_skrypnik
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 23.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:50
BIGor написав:
Ну если наш так званный "бизнес" построенный только на ЗП уровня 100-150 долл. США/мес. - то туда ему и дорога.
А ваш бизнес? Вы сколько платите?
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 248
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:12
драйвер написав:
Давай, закручивай "яйца" украинскому бизнесу! Пусть уже задохнется! А минимальную зарплату всем 100000грн, нищеброды в счастьи,бизнеса нет! Все пенсы довольны!
Бідний укр. бізнес. 370грн.(13$) в місяць для нього це величезні кошти!
Може краще хай тай бізнес вмре, що не може виплатити лишні 370грн.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 985
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|