"Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання...

Додано: Суб 03 лют, 2018 06:43

freeze написав: Вообще в Украине так называемая минимальная зарплата - это обычный совок и нерыночная чушь. Вообще в Украине так называемая минимальная зарплата - это обычный совок и нерыночная чушь.



В США минималка 8.25$ за час. И там можно устроится буквально на пару дней на работу и уволится, налоги платит сам работник. Вот только там химия с налогами заканчивается тюремным сроком и арестом имущества. У нас бы по законам США 90% бизнесменов сидело бы в тюрьме. В США минималка 8.25$ за час. И там можно устроится буквально на пару дней на работу и уволится, налоги платит сам работник. Вот только там химия с налогами заканчивается тюремным сроком и арестом имущества. У нас бы по законам США 90% бизнесменов сидело бы в тюрьме.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda