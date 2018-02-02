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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 23:24
Re: "Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання.
У меня ФОП без найманих працевніків, жена бюджетник на минималке(повар). На сколько ей поднимают зарплату, на столько мне поднимают налоги. В итоге в семье столько же денег, сколько и в 2014. Чувствую, життя по новому, вот только де покращення? Ах да, это ж лозунг папередникив.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 23:44
Не приставайте к человеку,работу человек ищет,вот и злой на всех и вся. Вот найдёт, опять подобреет... Наверное... [/quote]
От этого кардинально поменяется ситуация в стране? И причём здесь злой? Я считаю, что невидимая рука рынка всё порешает. Это неизбежно, как неизбежна была смерть "Ланоса".[/quote]
Глупо рассчитывать на "невидимую руку рынка" в условиях политики протекционизма
Додано: П'ят 02 лют, 2018 23:46
Вообще в Украине так называемая минимальная зарплата - это обычный совок и нерыночная чушь. Всё должно возрастать рыночным естественным путем. В украинских условиях - так называемая минимальная зарплата это всего лишь директивное увеличение налогообложения в незаконодательном поле в обход Рады и податкового кодекса.
Я боюсь с таким популизмом от нашей власти скоро минимальная зарплата достигнет уровня средней зарплаты. По-моему еще никогда в нашей истории минимальная и средняя зарплаты не были так близки как сейчас.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 23:48
Да ну ладно.
400 грн (+10%) разгонят инфляцию?
Щас.
1600 грн (+100%) не разогнали.
Инфляция была, но не из-за минималки.
А пострадают бюджетники, у кого по тарифной сетке ЗП выше минималки (хотя, может, таких и не осталось).
После повышение минималки им ЗП не поднимут. :)
Уравниловка будет все выше.
Учитель и дворник будут получать одинаковую зарплату. :)
Слава КПСС!
Еще бы с Донбассом помирились.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
Додано: Суб 03 лют, 2018 01:01
Чистыми 115$ И ещё ничего не повысили, а только повысят неизвестно когда. . а кукареканья на миллион$ в 2013 больше в $ была минималка. Помню в 2013 то все мечтали о круасанах как во хранции и кисельных берегах холандии.
Додано: Суб 03 лют, 2018 05:37
Re: "Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання.
Вы сейчас натолкнули меня на мысль. Вменяемые бизнес, насколько он вообще может быть вменяемым, сначала вкладывает в зарплаты и в рост, а уже потом в свой карман. Постсоветское бизнес-быдло сразу захотело разбогатеть, не имея на это никаких предпосылок. Вот результат.
Додано: Суб 03 лют, 2018 05:42
Re: "Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання.
Додано: Суб 03 лют, 2018 05:47
Re: "Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання.
Вот и найдите себе нормальную работу. Сколько можно сидеть на шее работников. Устройтесь инженером, ученым, если ума хватит. Торговать даже дурак умеет. Полагаете, без вас некому будет доставлять товар к покупателю?
Додано: Суб 03 лют, 2018 06:43
Re: "Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання.
В США минималка 8.25$ за час. И там можно устроится буквально на пару дней на работу и уволится, налоги платит сам работник. Вот только там химия с налогами заканчивается тюремным сроком и арестом имущества. У нас бы по законам США 90% бизнесменов сидело бы в тюрьме.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Суб 03 лют, 2018 08:18
Вы что юродивый? Кто что продаёт? Вы о чем? Вы вообще в адеквате?
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