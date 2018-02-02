"Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання...

Додано: Суб 03 лют, 2018 08:28

AlifeSoft написав: freeze написав: Вообще в Украине так называемая минимальная зарплата - это обычный совок и нерыночная чушь. Вообще в Украине так называемая минимальная зарплата - это обычный совок и нерыночная чушь.



В США минималка 8.25$ за час. И там можно устроится буквально на пару дней на работу и уволится, налоги платит сам работник. Вот только там химия с налогами заканчивается тюремным сроком и арестом имущества. У нас бы по законам США 90% бизнесменов сидело бы в тюрьме. В США минималка 8.25$ за час. И там можно устроится буквально на пару дней на работу и уволится, налоги платит сам работник. Вот только там химия с налогами заканчивается тюремным сроком и арестом имущества. У нас бы по законам США 90% бизнесменов сидело бы в тюрьме.

А в США вы думаете почему всю головную боль переложили на работников? Чтоб идиоты сами в налоговую бегали,а не на бизнес "бочку катили". И знаете что? Это хорошо прочищает мировозрение недоумков, работодатели там в чести. А в Украине,при совсем слабом бизнесе, дураковатые работнички,которые не могут себя сами обеспечить рабочим местом,всё равно считают,что бизнес плохой и если б его небыло бы им было бы лучше. Вам потому и плохо,что мозгов у вас мало, а бизнес не может ( или не хочет) вам платить,потому, что кпд от работничков такая,что проще и не нанимать, ничего не поменяется.И кстати, по законам США 90% наших работничков сидели бы в тюрьме.