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"Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лют, 2018 08:18
Netme написав: драйвер написав:
Не приставайте к человеку,работу человек ищет,вот и злой на всех и вся. Вот найдёт, опять подобреет... Наверное...
Вот и найдите себе нормальную работу. Сколько можно сидеть на шее работников. Устройтесь инженером, ученым, если ума хватит. Торговать даже дурак умеет. Полагаете, без вас некому будет доставлять товар к покупателю?
Вы что юродивый? Кто что продаёт? Вы о чем? Вы вообще в адеквате?
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Додано: Суб 03 лют, 2018 08:28
AlifeSoft написав: freeze написав:
Вообще в Украине так называемая минимальная зарплата - это обычный совок и нерыночная чушь.
В США минималка 8.25$ за час. И там можно устроится буквально на пару дней на работу и уволится, налоги платит сам работник. Вот только там химия с налогами заканчивается тюремным сроком и арестом имущества. У нас бы по законам США 90% бизнесменов сидело бы в тюрьме.
А в США вы думаете почему всю головную боль переложили на работников? Чтоб идиоты сами в налоговую бегали,а не на бизнес "бочку катили". И знаете что? Это хорошо прочищает мировозрение недоумков, работодатели там в чести. А в Украине,при совсем слабом бизнесе, дураковатые работнички,которые не могут себя сами обеспечить рабочим местом,всё равно считают,что бизнес плохой и если б его небыло бы им было бы лучше. Вам потому и плохо,что мозгов у вас мало, а бизнес не может ( или не хочет) вам платить,потому, что кпд от работничков такая,что проще и не нанимать, ничего не поменяется.
И кстати, по законам США 90% наших работничков сидели бы в тюрьме.
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Додано: Суб 03 лют, 2018 08:35
Moimir написав:
Действующая система полностью подавляет инициативу населения. Люди ничего не остаётся как надеяться исключительно на распределительную функцию государства, не понимая и не представляя чем можно заниматься в этих условиях самостоятельно. У этого пути нет развития, потому как нет никаких стимулов. И все эти якобы повышения без условий развития - болото деградации
+100
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Додано: Суб 03 лют, 2018 08:41
Netme написав:
Торговать даже дурак умеет.
Сами когда-нибудь пробовали торговать?
back in USSR
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Додано: Суб 03 лют, 2018 08:44
Netme написав:
Вменяемые бизнес, насколько он вообще может быть вменяемым, сначала вкладывает в зарплаты и в рост, а уже потом в свой карман.
Где такое есть? Напишите мне страну и бизнес компанию, которая работает таким образом. Это наши "постсоветские" работодатели носятся с работниками пытаясь их обучить,слушают сказки про очередную умершую тещу,отпускают с работы. За границей,почасовая оплата,везде камеры,вышел покурить- вычли с зарплаты со штрафом,опоздал- вычли с зарплаты со штрафом,очередная "теща умерла"- уволили и забыли. Проблем -то, выжали работничка как лимон и выкинули, страховки,пенсии,кредиты- это не забота бизнеса.
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Додано: Суб 03 лют, 2018 08:59
AlifeSoft написав:
В США минималка 8.25$ в час
В США мясо,свинина за килограм в переводе на гривну стоит 850грн/кг. Средняя заработная плата в районе 3500 е.у.в месяц,это без вычета налогов. А налоги, от 46 до 58 процентов с зарплаты,не считая налогов на собственность и других. Так вот, с зарплаты 8,25$ в час,на руках после вычета зарплатных налогов может остаться 3,47$-4,29$ в час в зависимости от штата. Да,не забудьте оплатить свои кредиты и купить свинину на ужин
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Додано: Суб 03 лют, 2018 09:15
Зодолбала эта лапушня, очередной КРЫМНАШ, всё им где то "трава зеленее"- едьте туда,где думаете,что вам лучше будет, и не стоните потом. А то такое,все им что то должны. Больше всего мне нравиться смотреть в глаза таких фантазеров,когда они начинают понимать, что вся их ценность только у них в голове, и никто им за их "ценную личность" доплачивать не будет. А ещё мне "нравятся" люди мечтающие о социалке в другой стране. Это вообще- вишня на торте, таких доят везде,по полной программе, и они выкручиваются,выкручиваются. Забавно.
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Додано: Суб 03 лют, 2018 09:20
Netme написав:
Вы сейчас натолкнули меня на мысль. Вменяемые бизнес, насколько он вообще может быть вменяемым, сначала вкладывает в зарплаты
Меня "порвало"ха,ха,ха-это ж надо быть таким при ду рком!
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Додано: Суб 03 лют, 2018 09:30
Народ. Чего вы что то доказываете? Тут сидит топа порохоботов во главе с божком, задача которых впихнуть в голову лохторату что все что не делается то делается к лучшему.
Вы посмотрите как стало мало тех кто отзывы оставляет. Неугодных убирают. Вчера тоже подобное писал и точно в тему. Тупо отзыв потерли.
А написал я такое - Знаю точно, повышение минималки загоняет
упрощенцев в тень. Тут недавно писали сколько ФОП закрылось. Радуйтесь,
скоро все в гуманитарках рыться будем. -
Зачем было удалять? Что там такого запрещенного написано?
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