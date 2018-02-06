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"Мінімалка" 4100 гривень:
Розенко дав прогноз зростання...

"Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання...
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  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:31

  Faceless написав:Работают в правовом поле - этого достаточно, чтобы бизнес считался белым,


Саша стоматолог - работал исключительно в правовом поле

это так для справки
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:37

Re: "Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання.

4e4ensxe написав:
  Faceless написав:И с этой точки зрения и среди международных компаний, и среди украинских, бизнеса, работающего вбелую, предостаточно. Вообще, забавно было бы посмотреть на обвинения, к примеру, Ситибанка, что они работают всерую


Работать в белую это не только платить официальную зарплату

даже компании из "четверки" обвиняют в махинациях. И банки туда же и ритейл.

если для вас белая компания та что платит оф зарплату тогда добро пожаловать в Ашан/АТБ или леруа/эпицентр (и это только ритейл)- там зарплата белая! а какая компания я думаю сами знаете.

А банки с иностранным капиталом то вообще песня. И черных менял там нет. и мимо кассы они бонусы не выплачивают. и вообще не банки а просто сказка.

а FMCG - все белые! а то что люди от туда бегут и з/п по пол года не получают то они сами дураки

так что сказки про белый бизнес в Украине можете рассказывать в селе под Бердичевом.


Ну-ну, максимум что вы оказались способны привести - это "обвиняют в махинациях".
Я и не говорил об одной только официальной ЗП.

О черных менялах от евродочек и выплате там бонусов мимо кассы как раз под Бердичевым и расскажите
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 22:43

  4e4ensxe написав:
  Faceless написав:Работают в правовом поле - этого достаточно, чтобы бизнес считался белым,


Саша стоматолог - работал исключительно в правовом поле

это так для справки


тем не менее недавно Европейский суд отклонил его аппеляцию и продолжил заморозку его активов.

Кроме того, в Украине некоторые серьезные фирмы с периодичностью в пару лет проверяются аудитом топовых международных компаний для получения сертификата ISO, который обязателен для сотрудничества с зарубежными крупными заказчиками.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 22:49

  galex написав:Кроме того, в Украине некоторые серьезные фирмы с периодичностью в пару лет проверяются аудитом топовых международных компаний для получения сертификата ISO, который обязателен для сотрудничества с зарубежными крупными заказчиками.


Да вся это топовая братия насмерть дискредитирована кризисом 2008 года с их А+++ незадолго до банкротства их же топовых клиентов.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:46

  Faceless написав:О черных менялах от евродочек и выплате там бонусов мимо кассы как раз под Бердичевым и расскажите


а прозвоните по телефонам и вас направят конечно это все сугубо неофициально однако я сам не раз менял крупную сумму в небезызвестном банке

а по поводу бонусов: вы серьезно думаете что топ менеджменту снимают официально квартиры и уплачивают с этого подоходный как доп благо? что все их встречи в фелини марио и тд они за свои кровные? серьезно?

Вы наверное думаете что в Украину едут профессионалы своего дела - а на самом деле сюда едут те кто не справился там а выгнать жалко, вот и едут в Украину, Рашку, Казахстан
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:59

  galex написав:
  4e4ensxe написав:
  Faceless написав:Работают в правовом поле - этого достаточно, чтобы бизнес считался белым,


Саша стоматолог - работал исключительно в правовом поле

это так для справки


тем не менее недавно Европейский суд отклонил его аппеляцию и продолжил заморозку его активов.

Кроме того, в Украине некоторые серьезные фирмы с периодичностью в пару лет проверяются аудитом топовых международных компаний для получения сертификата ISO, который обязателен для сотрудничества с зарубежными крупными заказчиками.


ок заморозил, и что? разве это говорит о том что у стоматолога был черный бизнес, почитайте решение о чем там говорится,

Высшая палата Суда ЕС полностью подтвердила первоначальное решение, признав законным европейские санкции против Януковичей в виде замораживания активов
В принятом 19 октября решении Европейского суда, в частности, указывается, что "опасения Виктора Федоровича Януковича и Александра Викторовича Януковича о предвзятости украинской судебной системы не могут поставить под сомнение обоснованность обвинений против них по очень конкретным случаям хищения государственных средств". Также суд считает, что истцы не предоставили никаких доказательств, которые могли бы поставить под сомнение обоснованность обвинений, вынесенных против них в Украине.

второе

сертификат ИСО - это сертификат соответствия системы менеджмента качества и сейчас это делают кучу фирм за условно небольшие деньги
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