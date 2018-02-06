"Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання...

4e4ensxe написав:

Faceless написав: И с этой точки зрения и среди международных компаний, и среди украинских, бизнеса, работающего вбелую, предостаточно. Вообще, забавно было бы посмотреть на обвинения, к примеру, Ситибанка, что они работают всерую И с этой точки зрения и среди международных компаний, и среди украинских, бизнеса, работающего вбелую, предостаточно. Вообще, забавно было бы посмотреть на обвинения, к примеру, Ситибанка, что они работают всерую

даже компании из "четверки" обвиняют в махинациях. И банки туда же и ритейл.если для вас белая компания та что платит оф зарплату тогда добро пожаловать в Ашан/АТБ или леруа/эпицентр (и это только ритейл)- там зарплата белая! а какая компания я думаю сами знаете.А банки с иностранным капиталом то вообще песня. И черных менял там нет. и мимо кассы они бонусы не выплачивают. и вообще не банки а просто сказка.а FMCG - все белые! а то что люди от туда бегут и з/п по пол года не получают то они сами дуракитак что сказки про белый бизнес в Украине можете рассказывать в селе под Бердичевом.