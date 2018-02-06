Саша стоматолог - работал исключительно в правовом поле
это так для справки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 17:31
Додано: Вів 06 лют, 2018 17:37
Re: "Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання.
Ну-ну, максимум что вы оказались способны привести - это "обвиняют в махинациях".
Я и не говорил об одной только официальной ЗП.
О черных менялах от евродочек и выплате там бонусов мимо кассы как раз под Бердичевым и расскажите
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 06 лют, 2018 22:43
тем не менее недавно Европейский суд отклонил его аппеляцию и продолжил заморозку его активов.
Кроме того, в Украине некоторые серьезные фирмы с периодичностью в пару лет проверяются аудитом топовых международных компаний для получения сертификата ISO, который обязателен для сотрудничества с зарубежными крупными заказчиками.
Додано: Вів 06 лют, 2018 22:49
Да вся это топовая братия насмерть дискредитирована кризисом 2008 года с их А+++ незадолго до банкротства их же топовых клиентов.
Додано: Вів 06 лют, 2018 23:46
а прозвоните по телефонам и вас направят конечно это все сугубо неофициально однако я сам не раз менял крупную сумму в небезызвестном банке
а по поводу бонусов: вы серьезно думаете что топ менеджменту снимают официально квартиры и уплачивают с этого подоходный как доп благо? что все их встречи в фелини марио и тд они за свои кровные? серьезно?
Вы наверное думаете что в Украину едут профессионалы своего дела - а на самом деле сюда едут те кто не справился там а выгнать жалко, вот и едут в Украину, Рашку, Казахстан
Додано: Вів 06 лют, 2018 23:59
ок заморозил, и что? разве это говорит о том что у стоматолога был черный бизнес, почитайте решение о чем там говорится,
Высшая палата Суда ЕС полностью подтвердила первоначальное решение, признав законным европейские санкции против Януковичей в виде замораживания активов
В принятом 19 октября решении Европейского суда, в частности, указывается, что "опасения Виктора Федоровича Януковича и Александра Викторовича Януковича о предвзятости украинской судебной системы не могут поставить под сомнение обоснованность обвинений против них по очень конкретным случаям хищения государственных средств". Также суд считает, что истцы не предоставили никаких доказательств, которые могли бы поставить под сомнение обоснованность обвинений, вынесенных против них в Украине.
второе
сертификат ИСО - это сертификат соответствия системы менеджмента качества и сейчас это делают кучу фирм за условно небольшие деньги
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