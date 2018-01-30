Артем Ковбель: Литва завойовує блокчейн. Чого може...

Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:33

yarg написав: А что здесь непонятного ? кража електроенергии через незаконные врезки на 800 тысяч гривен в месяц - это тот самый "бизнес который отжимает злая хунта и который отпугнет инвесторов" https://minfin.com.ua/2018/02/02/32163796/ А что здесь непонятного ? кража електроенергии через незаконные врезки на 800 тысяч гривен в месяц - это тот самый "бизнес который отжимает злая хунта и который отпугнет инвесторов" https://minfin.com.ua/2018/02/02/32163796/

когда воруют эл-во, за это облэнерго штрафует по сечению кабеля (по правилам) и сумма будет гораздо больше чем было на самом деле, показали бы документы по которым они переводили боевикам, ни у кого бы вопросов не возникало, а так майнить в Украине для того чтобы "обналичить" (или перевести в любые деньги) в Украине и потом переводить боевикам. Для количества ферм которые у них забрали они ОЧЕНЬ ТУПЫЕ. Во что верится с трудом. Они переводили деньги и данные о переводах печатали на принтере :) Про отпугивание, были недавно репортажи о том как укранцы строят дата центры в грузии. Ни хунта, ни боевики тут не при чем. А тут выходит что СБУ это подразделение облэнерго? - БРЕД. Если они действительно финансировали, то да - получили по заслугам (начали получать), но выглядит все немного по другому, к сожалению.