Литва наблизилася до звання IТ-центру Європи і має намір стати лідером в галузі блокчейн-технологій.
Дивися повний текст Артем Ковбель: Литва завойовує блокчейн. Чого може навчитися Україна?.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:52
Артем Ковбель: Литва завойовує блокчейн. Чого може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Артем Ковбель: Литва завойовує блокчейн. Чого може навчитися Україна?.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:52
Реформы , блокчейны, литовские оффшорки - все смешалось в кучу.
гос. реестры на блокчейне - это вообще бред.
А если пользователи сделают форк. И появится 2 государственных земельных реестра. А потом 4 . как будете доказывать права на землю ?
Модные слова не должны заменять собой реальность.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:20
Re: Артем Ковбель: Литва завойовує блокчейн. Чого може...
Скоро Эстония откроет для себя биткойн
Прокремлевский тролль.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:26
Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:38
В государстве идет серьезный "отжим" "правоохранителями" и не только оборудования, главное забрать, а потом хоть трава не расти. Одно из последних, скажем мягко, тяжело понять логику объяснений: http://podrobnosti.ua/2223862-u-kiv-kriptovaljutoju-fnansuvali-bojovikv-vjskova-prokuratura.html. Кто будет вкладывать серьезные деньги в какиелибо проекты на территории Украины. Все бегут в Грузию, Польшу, да куда угодно, только не здесь.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:44
На фининсах тоже есть эта новость https://news.finance.ua/ru/news/-/419760/sbu-i-gpu-razoblachili-mehanizm-finansirovaniya-s-pomoshhyu-kriptovalyuty-terroristicheskih-organizatsij-dnr-lnr, я не понимаю одного: "Цифровые средства конвертировались злоумышленниками в деньги, которые перечислялись на временно оккупированные террористами территории, в частности на финансирование незаконных вооруженных формирований боевиков." Это просто взрывает мозг своей "логикой".
А вот другое уже про поддержку благих начинаний: https://news.finance.ua/ru/news/-/419686/tamozhenniki-zablokirovali-vvoz-v-ukrainu-oborudovaniya-dlya-majninga-na-13-mln-grn
Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:17
А что здесь непонятного ?
кража електроенергии через незаконные врезки на 800 тысяч гривен в месяц - это тот самый "бизнес который отжимает злая хунта и который отпугнет инвесторов"
Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:33
когда воруют эл-во, за это облэнерго штрафует по сечению кабеля (по правилам) и сумма будет гораздо больше чем было на самом деле, показали бы документы по которым они переводили боевикам, ни у кого бы вопросов не возникало, а так майнить в Украине для того чтобы "обналичить" (или перевести в любые деньги) в Украине и потом переводить боевикам. Для количества ферм которые у них забрали они ОЧЕНЬ ТУПЫЕ. Во что верится с трудом. Они переводили деньги и данные о переводах печатали на принтере :) Про отпугивание, были недавно репортажи о том как укранцы строят дата центры в грузии. Ни хунта, ни боевики тут не при чем. А тут выходит что СБУ это подразделение облэнерго? - БРЕД. Если они действительно финансировали, то да - получили по заслугам (начали получать), но выглядит все немного по другому, к сожалению.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:25
майнинг сам по себе - государству без интересу. копошатся - и ладно. хоть не стреляют друг в друга.
Дл отжима кучка видеокарт - слишком мелкий обьект.
А вот майнить на краденом электричестве битки и переводить "нужным людям" - выгодно и приятно. и бобло капает и хунту караеш (воруеш у нее). Два в одном.
п.с. "данные о переводах печатали на принтере " - а вот это как раз очень понятно. Это для отчета кураторам. Суровые полканы из ФСБ в битках разбиратся не будут - им бумажка с подписью нужна.
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