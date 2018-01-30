Артем Ковбель: Литва завойовує блокчейн. Чого може...

shkarapet написав:

Та, дай БОГ, я же не против, но с такими стремительными улучениями скоро людей не останется, Хуже люди жили только в 90х. (Попытки сделать систему лучше при таком развитии компьютерной техники - СМЕШНЫ. Пример: Дядя Вася из соседнего двора может узнать какое у меня есть имущество за "три копейки", а налоговая не знает) В общем эти псевдо "реформы" уже всех достали, а люди обращают на это внимание, потому что жить стали хуже. Если бы были улучшения, я думаю люди бы не обращали внимание, до какой то поры.ОАЕ - оффшорная зона. ЭТО не избавляет эту территорию от функций государства и заботы о своих гражданах. Почему тогда например Львовская область не может после децентрализации жить без налогов? Там всего 2,5млн жителей. Все это тоже не показатель. Никто не ставит за цель сделать систему честной! Хотя все условия для этого есть, анализируешь все позитивные вещи с разных стран и пиши любые законы, скорей всего в Великобритании например такое просто не возможно, с их историческими законами с 16хх года или какого то другого года/столетием рядом с этим.НДС в европе между НДСными предприятиями НЕТ, там "чистая цена" поэтому и украсть на этой почве нельзя.(это имелось ввиду)