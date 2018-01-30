Артем Ковбель: Литва завойовує блокчейн. Чого може...
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shkarapet написав:Та, дай БОГ, я же не против, но с такими стремительными улучениями скоро людей не останется, Хуже люди жили только в 90х. (Попытки сделать систему лучше при таком развитии компьютерной техники - СМЕШНЫ. Пример: Дядя Вася из соседнего двора может узнать какое у меня есть имущество за "три копейки", а налоговая не знает) В общем эти псевдо "реформы" уже всех достали, а люди обращают на это внимание, потому что жить стали хуже. Если бы были улучшения, я думаю люди бы не обращали внимание, до какой то поры.
ОАЕ - оффшорная зона. ЭТО не избавляет эту территорию от функций государства и заботы о своих гражданах. Почему тогда например Львовская область не может после децентрализации жить без налогов? Там всего 2,5млн жителей. Все это тоже не показатель. Никто не ставит за цель сделать систему честной! Хотя все условия для этого есть, анализируешь все позитивные вещи с разных стран и пиши любые законы, скорей всего в Великобритании например такое просто не возможно, с их историческими законами с 16хх года или какого то другого года/столетием рядом с этим.
НДС в европе между НДСными предприятиями НЕТ, там "чистая цена" поэтому и украсть на этой почве нельзя.(это имелось ввиду)
та да... нищета , 90-е.... почти верим. рекорд по отдыху в турции за все годы , невозможно машину запарковать (при ссср люди бы с ума сошли услышав такое) , трещащие супермаркеты и дефицит офисных площадей. Охранники с зарплатой под 12000 гривен и уборщицы - под 7000.
Вы не знаете чем ОАЕ отличается от Львовской области ? я вам подскажу - ОАЕ добывает нефти как россия. и получает от этого - 120-130 миллиардов долларов каждый год. А львовская область - имеет полтора миллиона пенсионеров , которых нужно кормить и хрен доходов в местный бюджет (децентрализованный)
Сингапур тоже нефти добывает как россия и ОАЕ, или Китай которому в 80тые жрать не чего было, да что там в 80тые, в 90тые была нищая страна. Так можно долго спорить и приводить примеры. Вопрос в том, что например Грузия смогла, с пенсионерами корупцией, таким плохим Саакашвили, а Украина в ж***! Смотрите на исходные Украина была очень багатой с большим индустриальным потенциалом. Сейчас НИЩАЯ с индустриальным потанцеалом равным нулю (ну, кроме супер производства автомобилей:) FORZA - ЗЭ БЭСТ. Про запарковать и тд поедте в село, да что там село, Мариуполь, Харьков, Херсон и т.д. Далеко не маленькие города, паркуй нихочу, арендуй нехочу. А турция ответ прост, там дешевле чем в Украине и море/сервис лучше да и быстро на чартере, и нет гемороя с хапугами, которые хотят здать Г-жилье за милион. Куча государств просто за счет туризма живут, в общем я к тому что: ПЛОХОМУ ТАНЦОРУ Я-А МЕШАЮТ! Можно отмазки придумывать сколько угодно.
что смогла Грузия ? вы знаете хоть один грузинский продукт ? да. там стала не такая ж*** , как была в начале 2000-х. И они почти подтянулись к нашему уровню. Благодаря тому , что все госорганы при сааке получали зарплату из американского бюджета. Но нам это не грозит. сами , только сами.
Я придумываю отмазки ???? Вы только что назвали украинский народ "хапугами, которые хотят здать Г-жилье за милион". Я в результате не понимаю вашей позиции. Это звучит как "Мы козлы и хапуги , вот грузинокитайцы - те да . там круто". И что ? да. плохие танцоры. да , говнохапуги. мы такие
yarg написав: та да... нищета , 90-е.... почти верим. рекорд по отдыху в турции за все годы , невозможно машину запарковать (при ссср люди бы с ума сошли услышав такое) , трещащие супермаркеты и дефицит офисных площадей. Охранники с зарплатой под 12000 гривен и уборщицы - под 7000.
Вы не знаете чем ОАЕ отличается от Львовской области ? я вам подскажу - ОАЕ добывает нефти как россия. и получает от этого - 120-130 миллиардов долларов каждый год. А львовская область - имеет полтора миллиона пенсионеров , которых нужно кормить и хрен доходов в местный бюджет (децентрализованный)
Сингапур тоже нефти добывает как россия и ОАЕ, или Китай которому в 80тые жрать не чего было, да что там в 80тые, в 90тые была нищая страна. Так можно долго спорить и приводить примеры. Вопрос в том, что например Грузия смогла, с пенсионерами корупцией, таким плохим Саакашвили, а Украина в ж***! Смотрите на исходные Украина была очень багатой с большим индустриальным потенциалом. Сейчас НИЩАЯ с индустриальным потанцеалом равным нулю (ну, кроме супер производства автомобилей:) FORZA - ЗЭ БЭСТ. Про запарковать и тд поедте в село, да что там село, Мариуполь, Харьков, Херсон и т.д. Далеко не маленькие города, паркуй нихочу, арендуй нехочу. А турция ответ прост, там дешевле чем в Украине и море/сервис лучше да и быстро на чартере, и нет гемороя с хапугами, которые хотят здать Г-жилье за милион. Куча государств просто за счет туризма живут, в общем я к тому что: ПЛОХОМУ ТАНЦОРУ Я-А МЕШАЮТ! Можно отмазки придумывать сколько угодно.
что смогла Грузия ? вы знаете хоть один грузинский продукт ? да. там стала не такая ж*** , как была в начале 2000-х. И они почти подтянулись к нашему уровню. Благодаря тому , что все госорганы при сааке получали зарплату из американского бюджета. Но нам это не грозит. сами , только сами.
Я придумываю отмазки ???? Вы только что назвали украинский народ "хапугами, которые хотят здать Г-жилье за милион". Я в результате не понимаю вашей позиции. Это звучит как "Мы козлы и хапуги , вот грузинокитайцы - те да . там круто". И что ? да. плохие танцоры. да , говнохапуги. мы такие
Вы переходите на личности, Если есть где то лучше рано или поздно человек туда будет тянутся. И Вы не украинский народ. Не нужно обобщать. Если Вы на отдых ездите в Одессу, я за Вас рад - Вы богатый человек. А мы бы_ло ездим в турцию, т.к. там дешевле, и не надо нас обзывать хапугами, мы не лезем на одну полку с Вами, а просто тянем лямку. В общем, не надо перекручивать, это утомляет.... Кстати, раньше на Вашей должности был парень поопытней, передавайте привет, нам его не хватает
yarg написав:что смогла Грузия ? вы знаете хоть один грузинский продукт ? да. там стала не такая ж*** , как была в начале 2000-х. И они почти подтянулись к нашему уровню. Благодаря тому , что все госорганы при сааке получали зарплату из американского бюджета. Но нам это не грозит. сами , только сами.
Я придумываю отмазки ???? Вы только что назвали украинский народ "хапугами, которые хотят здать Г-жилье за милион". Я в результате не понимаю вашей позиции. Это звучит как "Мы козлы и хапуги , вот грузинокитайцы - те да . там круто". И что ? да. плохие танцоры. да , говнохапуги. мы такие
Вы переходите на личности, Если есть где то лучше рано или поздно человек туда будет тянутся. И Вы не украинский народ. Не нужно обобщать. Если Вы на отдых ездите в Одессу, я за Вас рад - Вы богатый человек. А мы бы_ло ездим в турцию, т.к. там дешевле, и не надо нас обзывать хапугами, мы не лезем на одну полку с Вами, а просто тянем лямку. В общем, не надо перекручивать, это утомляет.... Кстати, раньше на Вашей должности был парень поопытней, передавайте привет, нам его не хватает
Так хто тут на особистості переходить? Ви сказали що Грузія змогла. Вас спитали чітко - що змогла Грузія? Та нічого. Рівень життя там гірший як у нас. А ви починаєте про якісь Одеси і Турції розказувати... А Китай, звичайно що зміг. Бо за зарплату в 100$ там народ пахав, а не казочки на форумах розказував. Тому інвестори туди зайшли, бо робоча сила там була дешева і її багато.
yarg написав:что смогла Грузия ? вы знаете хоть один грузинский продукт ? да. там стала не такая ж*** , как была в начале 2000-х. И они почти подтянулись к нашему уровню. Благодаря тому , что все госорганы при сааке получали зарплату из американского бюджета. Но нам это не грозит. сами , только сами.
Я придумываю отмазки ???? Вы только что назвали украинский народ "хапугами, которые хотят здать Г-жилье за милион". Я в результате не понимаю вашей позиции. Это звучит как "Мы козлы и хапуги , вот грузинокитайцы - те да . там круто". И что ? да. плохие танцоры. да , говнохапуги. мы такие
Вы переходите на личности, Если есть где то лучше рано или поздно человек туда будет тянутся. И Вы не украинский народ. Не нужно обобщать. Если Вы на отдых ездите в Одессу, я за Вас рад - Вы богатый человек. А мы бы_ло ездим в турцию, т.к. там дешевле, и не надо нас обзывать хапугами, мы не лезем на одну полку с Вами, а просто тянем лямку. В общем, не надо перекручивать, это утомляет.... Кстати, раньше на Вашей должности был парень поопытней, передавайте привет, нам его не хватает
Так хто тут на особистості переходить? Ви сказали що Грузія змогла. Вас спитали чітко - що змогла Грузія? Та нічого. Рівень життя там гірший як у нас. А ви починаєте про якісь Одеси і Турції розказувати... А Китай, звичайно що зміг. Бо за зарплату в 100$ там народ пахав, а не казочки на форумах розказував. Тому інвестори туди зайшли, бо робоча сила там була дешева і її багато.
Грузия - прогресс Украина - регресс
Китай - прогресс Украина - регресс
Турция - прогресс Украина -регресс
В Украине в то время люди за 10-15 баксов в мес пахали. И что? Но в Китае сейчас на любом предприятии ЗП в 1500$ не удевитие, а тут 150-300$? Китай змиг не из за ЗП, а из за политики государства, ЗП была просто положительным фактором. Кстати, те у кого была пристойная работа в конце 90х в Китае могли спокойно себе купить машину квартиру (новые), с номерными знаками там проблема - дорого. И таких людей было не мало.
В общем не важно что происходило и где, здесь ухудшения "на лицо"