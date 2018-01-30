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Гройсман пояснив, чому 2017
рік став знаковим для...

Гройсман пояснив, чому 2017 рік став знаковим для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:00

Гройсман пояснив, чому 2017 рік став знаковим для...

Пропонуємо до обговорення:
Серед важливих він виділив пенсійну, освітню реформу

Дивися повний текст Гройсман пояснив, чому 2017 рік став знаковим для зростання бізнесу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:00

Не надо объяснять,покажи.
драйвер
 
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